Bloquearemos de Nuevo Toda la Ciudad si Gobierno Estatal Incumple Acuerdos: FPLZ

Maestras de los Cendis Deberán Recibir Pagos Pendientes

Por Gabriel Rodríguez

Integrantes del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), señalaron que hace poco en mesa con gobierno estatal, éste último se comprometió a pagar los adeudos pendientes que se mantienen con las maestras de los Cendis (Centros de Desarrollo Infantil) en Zacatecas y señalaron que, “de no ocurrir así, volverán a bloquear toda la ciudad hasta colapsarla”.

Luego de que los integrantes del FPLZ y maestras de los Cendis mantuvieran cerrada Ciudad Gobierno toda la semana pasada, el caso llegó a que se instrumentara una mesa de diálogo para resolver el problema el pasado viernes y se levantaran dichos paros; en dicho diálogo estuvieron presentes el representante gubernamental, Armando Delgadillo Ruvalcaba, subsecretario académico en la SEZ, la subsecretaria estatal de ingresos así como personal del FPLZ Faustino Adame, encargado del tema del campo en el FPLZ y Adán González, líder estatal de dicha instancia, informaron que algunos de los 13 Cendis que operan en Zacatecas todavía no cuentan con las claves de operación respectivas.

El problema, advirtieron, “lleva seis de meses de impagos con la plantilla magisterial de los Cendis, compuesta en Zacatecas por una cifra aproximada de 500 maestras que atienden a diversos grupos de niños, entre quienes habría cuando menos se 60 de ellas a quienes no les ha hecho llegar el pago y al parecer se trata de una cifra cercana a 80 millones de pesos anuales, dirigidos a todas ellas”.

Señalaron que, acorde con declaraciones oficiales, los pagos comenzarán a dispersarse en breve, mientras que en el caso de las preparatorias, solamente se les habrá de dar una parte, “no en su totalidad, hecho en el cual el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes se equivocó diciendo que esas no son escuelas públicas”.

Hay otro caso pendiente de resolución, “por parte del gobierno estatal, en la falta de atención a la Casa Techiyaliztli, que funciona como un fideicomiso, cuyos ingresos se hallan guardados en gobierno por lo que a partir de nuestras presiones, los destrabamos, con el fin de que ese ingreso se les haga llegar de nuevo a las mujeres que lo requieren en aspectos sicológico, médico y aparatos como sillas de ruedas”.

Otra instancia a la que urge que gobierno destrabe los apoyos, expresaron González y Adame, es la UCRE (Unidad de Capacitación y Rehabilitación Especial) y la Casa de Día para adultos mayores, mujeres abandonadas en extrema pobreza y niños vulnerables.

Señalaron que “todos los recursos dirigidos a las instancias anteriormente citadas provienen de gobierno federal, que es el encargado de enviar el ingreso a Zacatecas, el cual llega primero a la Secretaría de Finanzas, que lo dispersa mediante listas de pago a todos, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese manejo financiero”, aclararon.

“Ha sido gobierno estatal donde se retienen ese tipo de fondos por lo que no nos cabe la menor duda de que se le da un manejo politiquero”.

Advirtieron que, al último minuto aceptaron devolver las instalaciones de Ciudad Administrativa, que mantuvieron cerradas toda la semana pasada, a partir de la instrumentación de dicha mesa de acuerdo.

En su momento, Adán González dijo que gobierno se comprometió a dar nuevas claves a los Cendis, “pero nos advirtieron que en el caso de esos centros educativos se requiere que, antes que nada, reconozcamos que los presupuestos para su funcionamiento sean federales, lo que aceptamos ante el abandono del estado en la materia”.

Para los casos de Techiyaliztli y la UCRE, se acordó que se les pagaría cuando menos una parte este fin de semana.

“Lo más complicado son los casos de las escuelas preparatorias, cuyos pagos deben quedar antes de que concluya el semestre”.

Sin embargo, advirtieron que de no cumplirse esos acuerdos, “les vamos a colapsar todo Zacatecas”, indicaron.

“Ahí estuvimos nosotros, Delgadillo Ruvalcaba y la subsecretaria estatal de ingresos a quienes queremos aclarar que la próxima semana debe quedar resuelto el hecho, pero, de no ocurrir así, les seguiremos tomando Ciudad Gobierno y, si no nos escuchan, les vamos a cerrar todo el bulevar, acuerdo que ellos firmaron”, les recordaron.