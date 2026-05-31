Cierran Compromisos de Trabajo Organismos y Dirigencia Priísta

En reuniones de trabajo que se planearon para realizarse en dos jornadas, ayer el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, inició una revisión de los trabajos de cuatro organizaciones adherentes al partido como lo son la Unidad Revolucionaria, PRImx, Fundación Colosio y Vanguardia Juvenil Agrarista, y analizar posibles candidatos de estos organismos como Defensores de México y de Zacatecas.

De acuerdo a lo planeado, a las 10:00 horas, el Presidente Carlos Peña Badillo recibió a la dirigencia de la Unidad Revolucionaria, encabezada por Aarón López Lechuga y Cecilia Rodríguez Sucunza; a las 11:00 horas, a la dirigencia del PRImx que encabezan Alondra Picasso Velázquez y David Márquez Sanabria; a las 13:00 horas, recibió a la Regidora y Presidenta de la Fundación Colosio, Araceli Guerrero Esquivel y al Secretario General, Juan García Páez y a las 14:00, recibió al dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista, Christian Herrera Quiroz y Jazmín Coronado.

En la segunda jornada, el Presidente Carlos Peña Badillo se reunirá con las dirigencias de la Red Jóvenes por México, del Instituto Reyes Heroles y de la CNOP, las cuales son encabezadas por Carmen Lira Sandoval; Carlos Saucedo Medrano y Nancy Espinoza Medina.

Con todos estos organismos y sus dirigentes, el Presidente estatal del PRI tiene el más amplio respaldo político, porque estas organizaciones, más los tradicionales sectores como la CNOP, constituyen el brazo derecho de la fortaleza política institucional, porque todos ellos tienen amplias estructuras que todos los días ejecutan distintas tareas políticas, pero en coincidencia con el compromiso de fortalecer y elevar la competitividad de este partido.

Cada uno de los dirigentes mencionados, sabe que durante todo el 2026 deberán ampliar sus propias estructuras, particularmente en los municipios altamente competitivos como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Río Grande, Sombrerete y Pinos, aunque también deben trabajar en el resto de los municipios.

Entre los resultados de estas reuniones de trabajo, destaca el compromiso de nombrar Defensores de México y de Zacatecas en cada Organización y Sector, pero también buscar que sus estructuras fortalezcan el Programa de Afiliación y Refrendo, porque la estrategia institucional es llegar totalmente fortalecidos a la definición de candidaturas a finales del presente año, y con todo preparado para efectuar correctamente los registros de candidatos el próximo año, así como construir los equipos de trabajo para defender todas las posiciones que estarán en la competencia electoral del 2027.