Denuncian Deficiencias en las Rampas Para las Personas con Discapacidad

Algunas Representan un Riesgo, Alertan

Por Nallely de León Montellano

Las condiciones de algunas rampas destinadas a personas con discapacidad y adultos mayores en el Centro Histórico de Zacatecas han generado preocupación entre ciudadanos, quienes advierten que, lejos de facilitar la movilidad, algunas representan un riesgo para quienes intentan utilizarlas.

El tema surgió luego de que una ciudadana expusiera públicamente la situación de una rampa ubicada sobre la calle Doctor Ignacio Hierro, donde relató que un adulto mayor que utilizaba andadera estuvo a punto de sufrir una caída debido a lo resbaloso de la superficie.

La publicación generó decenas de reacciones y comentarios de personas que compartieron experiencias similares, señalando que han presenciado accidentes o incluso sufrido caídas en ese mismo punto.

Entre los testimonios recabados se encuentran personas que aseguraron haberse lesionado tras resbalar en la rampa, así como familiares de adultos mayores que han en frentado dificultades para utilizarla.

Algunos usuarios consideraron que la pendiente es excesiva, mientras que otros señalaron la ausencia de materiales antiderrapantes.

También hubo quienes cuestionaron que este tipo de infraestructura se construya únicamente para cumplir con requisitos de accesibilidad, sin considerar si realmente ofrece condiciones seguras para las personas a las que está destinada.

Las opiniones coinciden en que el problema afecta especialmente a personas adultas mayores, usuarios de andaderas, sillas de ruedas o muletas, así como a cualquier persona con movilidad reducida temporal o permanente.

De acuerdo con las experiencias compartidas, las dificultades no se limitan a la rampa señalada.

Ciudadanos señalaron que existen otras estructuras similares en distintos puntos de la ciudad que presentan pendientes pronunciadas o superficies que se vuelven peligrosas, particularmente durante la temporada de lluvias.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a revisar las condiciones de estas obras y realizar las adecuaciones necesarias para garantizar que cumplan su función.

Consideraron que la accesibilidad no debe reducirse a la instalación de infraestructura, sino que debe traducirse en espacios seguros que permitan el desplazamiento de quienes enfrentan mayores obstáculos para transitar por la vía pública.