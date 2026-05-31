Hoy se Concentran Grupos Morenistas Para Escuchar el Informe de Claudia Sheinbaum

Hay que Estar Unidos Para Defender la Soberanía de México: Cárdenas

Por Gabriel Rodríguez

Para este domingo 31 de mayo, a las 10:00 horas, en Zacatecas podrían ocurrir diversos desencuentros. Hace un par de días la senadora Verónica Díaz Robles, candidata predilecta del gobernador David Monreal, convocó a realizar una gran concentración en Plaza de Armas, a la que, al menos en teoría asistiría el propio gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

Sin embargo, diversas fuerzas contrarias al régimen también anunciaron su presencia para conmemorar la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a dos años de su triunfo electoral.

Por ello, distintos representantes de gobierno del estado, para el caso del subsecretario de transporte, Javier Reyes Romo y el propio secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, han convocado a sendos actos de refrendo al triunfo de la presidenta Sheinbaum.

Para lo anterior, se dice que harán acto de presencia desde distintos puntos, taxistas, camioneros, los miles de trabajadores del gobierno estatal y muchos otros acarreados.

Sin embargo, representantes de otras facciones políticas también han convocado a dicho evento, que concluiría en Plaza de Armas donde esperan realizar un abucheo masivo en contra del gobernador Monreal Ávila y sus representados.

Ante ello, Raymundo Cárdenas, integrante del equipo del diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien han manifestado su interés por gobernar el estado entre los años 2026 a 2033, dijo que este sábado, los integrantes de ese cuerpo político se preparaban para escuchar el mensaje de la presidenta que será difundido a nivel nacional y que será visualizado en Plaza de Armas.

Cárdenas Hernández, refirió que el discurso de la presidenta Sheinbaum Pardo, a realizarse en el monumento a la Revolución, tiene como fin esencial mostrar el repudio al intervencionismo extranjero, “hecho en el cual debemos estar unidos todos los mexicanos aun cuando haya muchos que buscan que Trump desestabilice a la presidenta.

“Nosotros como equipo vamos a estar todos ahí, pero no sé si en Plaza de Armas estarían adeptos de la senadora Díaz Robles y del gobernador, pero creo que todos quienes convoquen contingentes, deberán hacerse responsables de lo que pudiera ocurrir”.

Advirtió que en esa concentración masiva habrá “muchos periodistas, muchos ojos y cámaras porque lo que hagan será bajo su propia responsabilidad”.

“Mañana (hoy) es día de estar unidos para defender la soberanía de México que está en riesgo a causa de las acechanzas de Donald Trump”