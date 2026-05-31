Presidenta Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega de la 1ª Fase de Remodelación del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” Ciudad de México

“Es un Compromiso Cumplido”

Con la remodelación, el aeropuerto tendrá la capacidad para brindar hasta 46 operaciones por hora; servicios especializados que incluyen un Nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria (SIGA); nuevos rodajes de salida rápida D1 y D2; un sistema avanzado de protección antidrones; así como una red de Wi-Fi gratuito, renovada, rápida y eficiente.

Se invertirá un total de 10 mil mdp para la remodelación y modernización integral del AICM: Grupo Aeroportuario Marina.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de la 1ª Fase de Remodelación del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” Ciudad de México, el cual tuvo una inversión de 6 mil 500 millones de pesos (mdp) en beneficio de los 45 millones de pasajeros que recibe anualmente esta infraestructura estratégica y cuya obra representa un compromiso más que cumple el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Toda la obra de mejoramiento para el usuario y de mejoramiento para las y los trabajadores, que puedan trabajar aquí de mejor manera, con mayor seguridad, en términos de la protección civil y al mismo tiempo, que se dé un mejor servicio a los 45 millones de visitantes o de salidas que tiene el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Son 6 mil 500 millones de pesos de inversión y esa inversión, es muy importante que sepan, que es de los autogenerados del Aeropuerto, no se dio recurso público para el Aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el Aeropuerto se invirtió para la mejora; todavía falta una segunda y tercera etapa que todavía la vamos a desarrollar, pero lo principal ya está hecho”.

“Es un compromiso más cumplido –hemos hecho en 20 meses que llevamos ya en el gobierno– hemos inaugurado ya 29 hospitales y centros de salud y muchas obras que el día de mañana vamos a estar informando en la Rendición de cuentas aquí en el Monumento a la Revolución y en distintas plazas del país y mañana vamos a poder decir ‘misión cumplida: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación de la primera etapa’”, resaltó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que en el periodo neoliberal se buscó cerrar el aeropuerto y construir uno en Texcoco, lo que se consideró en su momento como un error por parte del Gobierno de la Ciudad de México –que presidía el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el que la Presidenta se desempeñaba como secretaria de Medio Ambiente– ya que era una infraestructura aeroportuaria bien ubicada que debía mejorarse. Por lo que a la llegada de la Cuarta Transformación se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para evitar la saturación y complementar las operaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México.

El director general del Grupo Aeroportuario Marina y del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, recordó que el compromiso 87 de la Presidenta consta de un paquete de 106 obras para remodelar el Aeropuerto que se dividió en dos fases, de las cuales hoy se concluyó la primera con una inversión de 6 mil 500 mdp, de un total de 10 mil mdp previstos para esta remodelación. Explicó que los trabajos se realizaron en los edificios de las Terminales 1 y 2, incluyendo Salas de Última Espera, Migración, Aduana, Salas de Reclamo de Equipaje, baños, sistemas de drenaje, pasillos ambulatorios, fachadas y vialidades; los cuales se realizaron sin reducir operaciones diarias.

“Esto significa un promedio diario de 200 mil personas. Si lo pudiéramos comparar con una situación similar lo compararíamos si tuviéramos junto el Estadio Banorte, y el Estadio de la Ciudad Universitaria lleno y vacío todos los días. Y esto sería de manera simultánea”, ejemplificó. El aeropuerto tendrá la capacidad de brindar hasta 46 operaciones por hora a partir del próximo lunes 1 de junio, brindando servicios especializados que incluyen un Nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria (SIGA) –automatizado bajo estándares establecidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)–, nuevos rodajes de salida rápida D1 y D2, un sistema avanzado de protección antidrones, así como una red de Wi-Fi gratuito renovada, rápida y eficiente con espacios privados para su uso correcto.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reconoció que este es el aeropuerto más importante del país y uno de los tres más importantes de América Latina con 300 mil vuelos al año y hasta 200 mil pasajeros diarios, por lo que será una puerta de entrada para el mundo en el próximo Mundial y que se quedará para la conectividad después de este evento.

En el evento participaron el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes; el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Alonso Romero Gutiérrez y la directora general de ICA, Guadalupe Phillips Margain.