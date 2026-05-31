Recopilarán Neumáticos Para Garantizar Reciclaje Integral

Convocan al Séptimo Llantatón

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y fomentar el aprovechamiento responsable de residuos, el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), convocó a la ciudadanía a sumarse al Séptimo Llantatón, una campaña enfocada en la recolección y reciclaje de neumáticos en desuso. La titular de la dependencia, Susana Rodríguez Márquez, invitó a la población a participar en esta iniciativa que busca fortalecer las acciones de sostenibilidad y economía circular en la entidad.

Destacó que esta actividad permite brindar un tratamiento adecuado a los neumáticos que han concluido su vida útil, evitando que sean abandonados en espacios públicos, lotes baldíos o cauces naturales, donde representan un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Además, señaló que la correcta disposición de estos residuos contribuye a mantener entornos más limpios y seguros para las familias zacatecanas.

Rodríguez Márquez explicó que uno de los principales objetivos del programa es reincorporar los neumáticos a procesos productivos mediante su reciclaje integral. Gracias a este aprovechamiento, los materiales recuperados pueden utilizarse en la elaboración de asfalto, impermeabilizantes, caucho reciclado, tapetes y otros productos, promoviendo un modelo de aprovechamiento sustentable.

Asimismo, resaltó que el manejo adecuado de estos residuos ayuda a disminuir los impactos ambientales asociados a su acumulación o quema clandestina. Al evitar estas prácticas, se reduce la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que contribuyen al deterioro de la calidad del aire y al cambio climático.

Rodríguez Márquez informó que la campaña se llevará a cabo del 1 al 6 de junio de 2026 y contará con centros de acopio habilitados para facilitar la participación ciudadana. Uno de ellos estará ubicado en el estacionamiento del Ecoparque Centenario “Toma de Zacatecas”, sobre la vialidad Vetagrande, donde se recibirán neumáticos de las 9:00 a las 15:00 horas.

De manera paralela, también funcionará un punto de recepción en las instalaciones de la empresa REMAP, en la colonia Osiris, con horario de 9:00 a 18:00 horas. Asimismo comentó que durante el Llantatón se recibirán tanto llantas convencionales como neumáticos de mina. En este último caso, deberán entregarse previamente trozados en piezas de no más de 50 centímetros para facilitar su manejo y procesamiento.