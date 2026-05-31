Toman La Plaza Bicentenario Para Convertirla en Cancha y Protestar

Fotorreportaje

Por Adolfo Vladimir | Cuartoscuro

Con la frase “El balón regresa a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”, colectivos de familiares de personas desaparecidas cómo Buscadoras Zacatecas A.C. y colectivas acompañantes “Universidad a las Calles” y “Sangre de mi Sangre Zacatecas”; realizaron pega de fichas de desaparición y una cascarita futbolera en la planta de la Plaza Bicentenario, como parte de las acciones a nivel nacional que familiares de personas desaparecidas, plantearon en el marco del inicio del Mundial de Futbol y México como una de las sedes.