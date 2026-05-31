Aguascalientes Suma 11 Medallas en Charrería y Logra el Subcampeonato en la Olimpiada Nacional Conade

Aguascalientes concluyó su participación en charrería de la Olimpiada Nacional Conade con un total de 11 medallas: dos de oro, cinco de plata y cuatro de bronce, resultados que le otorgan el subcampeonato nacional de la disciplina.

Por otro lado, en patines sobre ruedas, modalidad velocidad, también se sumaron importantes resultados.

Patricio de Luna Marroquín se proclamó campeón nacional en la prueba de 200 metros meta contra meta, categoría Junior varonil, al obtener la medalla de oro.

Mientras que Mariana Lizbeth Llamas Azuara obtuvo la medalla de plata en la prueba de 200 metros meta contra meta, categoría Junior femenil.

El Gobierno del Estado felicita a las y los atletas que participan en la Olimpiada Nacional Conade por seguir escribiendo una destacada historia para Aguascalientes.