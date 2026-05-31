Refuerzan Operativo “Antipandillas” con Vigilancia Aérea del Helicóptero Fuerza Uno

Brinda Apoyo Táctico y Labores de Supervisión

El objetivo es prevenir conductas antisociales y mantener la tranquilidad en las colonias.

Con apoyo del helicóptero Fuerza Uno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fortalece el Operativo “Antipandillas” que se desarrolla en el municipio capital, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia, prevenir conductas antisociales y mantener la tranquilidad en las colonias.

Desde el aire, la unidad aérea brinda apoyo táctico y labores de supervisión a efectivos de la Policía Estatal y Municipal que participan en recorridos terrestres en distintas zonas de la ciudad.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, destacó que la vigilancia aérea permite ampliar el alcance operativo, detectar situaciones de riesgo y dar seguimiento oportuno a posibles incidentes, fortaleciendo así la capacidad de respuesta de las corporaciones.

“Este despliegue coordinado por aire y tierra permite reforzar la presencia policial en puntos estratégicos y contribuir a mantener la tranquilidad en las colonias y espacios públicos”, señaló.

Martínez Romo explicó que el Operativo “Antipandillas” mantiene un enfoque preventivo y de proximidad social, priorizando la protección de las familias, el respeto al orden y la recuperación de espacios para una convivencia más segura.

Asimismo, destacó que la coordinación entre corporaciones estatales y municipales refleja el compromiso permanente de trabajar de manera integral mediante el uso de tecnología, vigilancia aérea y patrullajes terrestres para fortalecer la seguridad de la población.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado continuará impulsando acciones permanentes para preservar la paz social y mantener entornos seguros tanto en el municipio capital como en el resto de la entidad.