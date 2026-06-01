Anuncia Diócesis de Zacatecas Festividades por el Corpus Christi

Inician Este Jueves con Misa y Procesión

Por Gabriel Rodríguez

El padre José Luis Ramírez Sánchez, rector de Catedral, convocó a la comunidad católica para que este mes de junio celebren todos de manera conjunta las festividades de Corpus Christi; los convivios darán inicio el próximo jueves 4 con la festividad denominada La sangre del señor, jueves de Corpus Christi.

El rector de Catedral informó que se trata de celebraciones muy especiales por medio de las cuales se recuerda la presencia de Jesús en la historia de la humanidad.

Ese mismo jueves 4 dará inicio el novenario del Sagrado Corazón de Jesús cuya fiesta principal se desarrollará en Zacatecas el 12 de este mismo mes, “pero cabe destacar que todo el mes de junio estará dedicado al Sagrado Corazón de Jesús”, refirió el sacerdote.

Por tal motivo, todos los días viernes de junio se realizarán oraciones y misas, cánticos de alabanza y otros, con el fin de tener presente siempre la memoria viva de Jesús entre las personas, “pero durante todo el mes se celebrará esta fiesta”, subrayó.

Como parte de esas tradiciones, Ramírez Sánchez indicó que “una de las más bellas la conforman justo los rezos que se dirigirán de manera cotidiana al Sagrado Corazón de Jesús y que, en el caso de los niños, ellos también tomarán parte central en ese ceremonial, mediante la entrega de flores.

“Todo ello tiene un significado muy importante dentro de nuestras festividades religiosas, debido que se trata de recordar que Jesús está real y verdaderamente presente en el pan, que se convierte en el cuerpo del señor y en el vino que se convierte en su sangre, como se recuerda durante la realización de cada eucaristía”.

Por tal motivo, al inicio de dichas celebraciones, se realizará una eucaristía, por medio de la cual se evocará la presencia eterna del Mesías en los corazones de toda la comunidad, seguida de una procesión solemne que se verificará por las calles del centro de Zacatecas, lo mismo que en todos los pueblos y comunidades, añadió.

“Se trata de agradecer desde nuestros corazones, la presencia real de Jesús y pedirle que, por medio de nuestras oraciones nos escuche, nos ayude y nos siga dando esperanza”.

Al respecto, el rector Ramírez Sánchez dijo que, estos momentos en especial, “Jesús nos hace mucha falta en el acto de reconocer su presencia, toda vez que hace poco realizamos la festividad de Pentecostés, que no es sino la memoria de la esencia viva de Dios dentro de cada uno de nosotros que formamos la Iglesia y el mundo”.

Advirtió que quizás hoy, más que nunca, a los seres humanos nos hace falta “vivir cristianamente por medio de la fe y a partir de las obras de la caridad, la esperanza, la verdad, la justicia –por medio de los valores que él mismo predicó– pero que luego dejamos de lado y que hoy debemos retomar”.

Finalmente dijo que, como siempre, se espera gran afluencia de público a partir de este jueves 4, luego de realizada la misa de Catedral a las 18 horas y a la que se espera asista gente de todas las parroquias de la ciudad, seguida de la solemne procesión.