Celebra Narro Céspedes en Plaza de Armas Segundo Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El diputado federal José Narro Céspedes, acompañado de cientos de simpatizantes, acudió este domingo a la Plaza de Armas de Zacatecas para dar seguimiento y respaldar el segundo informe de gobierno de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en un acto de unidad y reafirmación del compromiso con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Durante su asistencia, Narro Céspedes destacó que este segundo informe representa la consolidación de un proyecto de nación que avanza con firmeza, justicia social y profundo compromiso con las causas del pueblo.

“Hoy celebramos dos años del triunfo del pueblo y del inicio del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Con la mejor presidenta del mundo, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, seguimos construyendo un México más justo, más fuerte y más soberano”, expresó.

El legislador federal subrayó que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum continúa fortaleciendo la soberanía nacional, impulsando el bienestar social y consolidando un modelo de desarrollo con justicia para todas y todos.

Ante la presencia de cientos de asistentes que se congregaron en la Plaza de Armas para escuchar el mensaje de la mandataria federal, José Narro Céspedes reiteró que desde la Cámara de Diputados continuará respaldando las iniciativas y reformas que permitan seguir construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, siempre del lado del pueblo.

“El pueblo decidió continuar por el camino de la transformación, y hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo este gran movimiento histórico para consolidar el bienestar y la justicia social en nuestro país”, concluyó.