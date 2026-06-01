Con la Plaza de Armas Hasta el Tope, Festejan Segundo año del Triunfo de Sheinbaum y Escuchan su Informe

Entre Tamborazos, David Monreal se Desbordó en Alegría

Por Gabriel Rodríguez

Al mediodía de es te domingo el centro de Zacatecas era prácticamente inabordable, no había calle por la que se pudiera transitar libremente incluso cuando todos los caminos conducían a plaza de Armas. Par de días antes gobierno estatal había avituallado la colocación de sillas plegables en el cuadro de la plancha central capitalina, con el fin de acomodar en ella a figuras VIP, funcionarios menores y, detrás de todos ellos, al pueblo bueno y sabio de Zacatecas.

Al descenso del pasaje en Plaza Bicentenario se siente ya el barullo, que se incrementa conforme va uno entrando por el centro de la ciudad, entre los almacenes que se han ido quedando vacíos con la actual recesión y decenas y decenas de rostros curtidos al sol bajo gorras del segundo año de gobierno de la presidenta, guindas y blancas con un 2 grandote en la frente.

Están por todos lados, frente al jardín Independencia, en el jardín Independencia, en las esquinas de Hidalgo y Juárez, a lo largo de toda la hilera de personajes venidos desde distintos puntos del estado, comunidades, barrios capitalinos y el campo, entre vendedores ambulantes que mercan agüitas y refrescos, porque a esa hora de la mañana la solana es poderosa.

En la esquina de Allende e Hidalgo, una mujer a la que cubre una máscara protesta por la marcha en favor de la presidenta Sheinbaum: “Se me hace una burla que quieran festejar algo cuando hace menos de una semana fue levantado un policía de investigación [sic] y la inseguridad cunde por todos lados mientras que hay diversos funcionarios en los gobiernos que nos llevan a pensar que no tenemos nada que festejar porque están coludidos con la delincuencia”.

Las vías de acceso se angostan en todo el trayecto que va de Allende a la esquina de la Acrópolis, de donde brotan algunos personajes que afirman esta vez no les regalaron frutsis ni tortas ni nada, ni siquiera hubo dinero de por medio. Se trata de una familia que procede de Zacatecas y cuya jefa de clan asegura que no les dieron nada sino que este domingo hicieron acto de presencia por convicción propia: .

Estoy convencida de que nuestra presidenta es un verdadero triunfo en todos los sentidos..No es cierto que en México haya crisis, asevera otra quien dice proceder de Miguel Auza. Se comenta que las huestes taxistas de Javier Reyes Romo, encargado de la subsecretaría del Transporte en el estado, fueron convocadas para tomar parte en el evento, lo mismo que en el caso de buena parte de la administraci ón pública estatal, en lo relativo a su burocracia, que habría sido convocada por Ernesto González Romo, titular de la Función Pública, hechos que no fueron comprobados.

Lo real es que muchas de las personas ahí presentes se niegan a ser entrevistadas, porque no les parece correcto que la prensa pueda dialogar con ellas minutos antes de realizarse la transmisión en vivo de la presidenta de la República a todo el país, desde la plaza de la Repú- blica, mejor conocida como Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera de la ciudad de México.

Ríos Humanos

Están ahí los del campo zacatecano, son centenares, la vista falla cuando de realizar un cálculo se trata, sobre todo porque la muralla humana es impenetrable. Una de las pancartas dice: A dos años del triunfo, el campo zacatecano con Claudia., pero en la esquina de la Acrópolis resulta imposible cruzar la vialidad cuando, entre semana, la principal arteria capitalina se encuentra vacía.

En ese momento, resulta imposible querer introducirnos en plaza de Armas porque hay al momento ríos humanos, algunos que intentan entrar y otros que con dificultad pretender salir del embrollo.

De nuevo, fuera de Catedral, hay decenas de gorras guindas cuyas cabezas celebran este segundo año de Claudia; a un costado, a causa del peso, un repartidor de mirindas, pepsis y sprites se ve obligado a soltar el tambache que amenaza con golpearse al suelo, mientras que a su alrededor hay decenas de gargantas que tienen sed, anhelantes de rasparse el cogote con la baja temperatura de sus contenidos.

La puerta de la ancestral catedral permanece cerrada y será difícil mirarla abrir al menos un par de horas después incluso cuando la misa de este domingo abriría las celebraciones de Corpus Christi, que cierto sector de católicos capitalinos esperan con anhelo.

Frente a ella, otra nueva barrera impide acercarnos a la portada religiosa para buscar un sendero que, por mínimo que sea, nos permita entrar a la plaza. Hay ahí un tamborazo que le tupe a los sones a todo lo que dan mientras a sus alrededores, otros centenares bailan al compás de bombos y metales por lo que, de nuevo, resulta complejo cruzar.

Sin embargo, quien nos conduce es una guía experimentada que nos abre el camino por un breve reducto de la oficina de la catedral, enfrente del templo mientras una voz se desgañita de su velludo pecho: .

Es un honor estar con Claudia hoy, que ensordece a quienes se hallan a su alrededor. Nuevos rostros, rostros morenos de quien así decidió nombrar a su partido, en alusión un tanto a la virgen del Tepeyac, pero además, a los millones de pieles de esta patria, conformada este último día del mes de mayo en otra patria que, dicen, se halla volcada hacia su presidenta y los mensajes que en breve hará llegar a millones de mexicanos en todo el país.

De pronto, como en un viaje, aparece ante nosotros un claro libre de personas, al pasar Catedral y pisar casi Plaza de Armas con lo que, estamos seguros, hemos finalmente logrado sortear la barrera humana, un amasijo de carnes y cabellos.

Los Brotes Felices del Encuentro

Desde el fondo de la plaza vuelven a brotar, anhelantes, muchos que portan la camiseta de la Selección Nacional, aun cuando todos ellos saben que vamos a perder por ahí del tercer o cuarto encuentro internacional dentro de la próxima copa mundial de futbol.

En el suelo yace una gorra que dice: Zacatecas gobierno del estado con David Monreal.. En el sillerío hay decenas de mujeres con sus paraguas abiertos intentando cubrirse del fragor solar o bien para neutralizar la maléfica influencia de los rayos UV ante las amenazas de cáncer cutáneo tan presente al momento.

Pero topamos de nuevo con otra impenetrable barrera humana franqueada por políticos que son entrevistados y quienes esta jornada salieron a presumir sus mejores prendas adquiridas en Aguascalientes, área de preferencia de muchos de ellos para relampaguearse entre sí.

El Gobernador que Quiso ser Juan Colorado

Por fin, hemos accedido al proscenio, donde otra banda sonajea músicas a todo lo que dan con un bailable de tastuanes donde, sorprendidos, descubrimos al gobernador David Monreal bailar feliz, taconeando el polvo, con lentes negros y arropado por amigos, en medio del son conocido como Juan Colorado, que estalla rotundo bajo el escenario.

A David Monreal se le ve feliz; añade sentirse muy bien: .Me siento muy bien, pues aquí estamos festejando a nuestra presidenta y en este momento mi gobierno está contento, está tranquilo y con deseos de festejar.. Luego pide que nos pongamos todos al tiro porque, en breve, dará comienzo el mensaje presidencial desde el monumento a la Revolución. Al señalarle que estaba muy feliz, Monreal Ávila solamente contestó con un lacónico .gracias.. A su lado se encuentra el rector universitario, Ángel Román Gutiérrez, quien de modo austero dijo sentirse .bien. Aquí en espera del llamado de nuestra presidenta y en apoyo de la soberanía nacional., refiere. A pregunta sobre si no estaría la Universidad Autónoma de Zacatecas transform ándose en un ente guinda, Román Gutiérrez destacó que .ese evento no es de partidos, no es morenista, sino una convocatoria que se nos hace para la defensa de la soberanía en medio de una situación muy complicada y con una amenaza constante del país vecino