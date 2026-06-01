Honestidad que da Resultados: Ulises Mejía Haro

En el marco de la rendición de cuentas realizada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los dos años del triunfo democrático que dio continuidad al movimiento de transformación, miles de mexicanas y mexicanos siguieron el mensaje transmitido de manera simultánea en plazas públicas de todo el país, incluida la Plaza de Armas de la capital zacatecana.

Durante su mensaje, la presidenta presentó los principales avances alcanzados por su administración en materia económica, bienestar social, infraestructura, salud, educación, energía y seguridad, destacando que los resultados obtenidos son producto de una política basada en la honestidad, el combate a la corrupción y el uso responsable de los recursos públicos.

Claudia Sheinbaum reafirmó que México vive una etapa de transformación profunda sustentada en principios de justicia social, democracia y cercanía con el pueblo, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de la soberanía nacional y la independencia del país frente a cualquier intento de injerencia externa.

Asimismo, destacó la consolidación de los programas sociales como derechos constitucionales, el fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura estratégica, el impulso a la educación y la salud públicas, así como el fortalecimiento de la soberanía energética para garantizar el desarrollo nacional.

La presidenta también convocó a mantener la unidad del movimiento transformador para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación y avanzar hacia un país con mayor bienestar, igualdad y oportunidades para todas las familias mexicanas.

Al respecto, el diputado federal Ulises Mejía Haro señaló que los resultados presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum demuestran que la honestidad en el ejercicio del gobierno sí genera bienestar y desarrollo.

“Hoy México avanza porque los recursos públicos se destinan al pueblo y no a privilegios. La honestidad, la austeridad republicana y el combate a la corrupción han permitido fortalecer los programas sociales, impulsar obras estratégicas y mantener una economía sólida al servicio de la gente”, expresó.

El legislador zacatecano reiteró su compromiso de seguir respaldando desde la Cámara de Diputados las reformas e iniciativas que permitan consolidar los avances alcanzados y generar mayores oportunidades para Zacatecas y para todo México.

Finalmente, destacó que los principios de la Cuarta Transformación continúan dando resultados tangibles para millones de familias mexicanas y que el trabajo coordinado entre el gobierno federal y el Poder Legislativo permitirá seguir construyendo un país más justo, con bienestar compartido y desarrollo para todas y todos.