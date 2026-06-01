Persiste la Desconfianza Hacia el Registro Obligatorio de Líneas Telefónicas Móviles

Temen mal uso de sus Datos Personales

Por Nallely de León Montellano

El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles vinculadas a la CURP, establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha generado un amplio abanico de opiniones entre usuarios.

En un sondeo realizado por Página 24 entre ciudadanos zacatecanos, la desconfianza hacia el registro de líneas telefónicas vinculadas a la CURP fue una de las posturas más recurrentes entre usuarios de telefonía móvil consultados sobre la medida, aunque también hubo quienes consideraron que podría contribuir a combatir delitos como la extorsión.

A través de un ejercicio de participación ciudadana, personas de distintos perfiles compartieron sus opiniones sobre el procedimiento, sus preocupaciones y las experiencias que han tenido o conocen respecto al registro de líneas celulares.

Entre quienes manifestaron su rechazo o resistencia al trámite, el argumento más frecuente fue la falta de confianza en el manejo de los datos personales.

Algunos señalaron que no tienen intención de registrar su línea por temor a posibles filtraciones de información, mientras que otros consideraron que las instituciones encargadas del resguardo de los datos no ofrecen garantías suficientes de protección. También hubo usuarios que afirmaron haber sido registrados automáticamente por sus compañías telefónicas mediante la vinculación de la línea con la CURP, sin realizar un trámite adicional.

Otros comentaron haber recibido mensajes de sus proveedores de telefonía invitándolos a completar el procedimiento para evitar posibles afectaciones en el servicio. Las opiniones favorables fueron menos numerosas, aunque presentes. Algunas personas consideraron que el registro podría facilitar la identificación de líneas utilizadas para cometer delitos, especialmente extorsiones telefónicas, y señalaron que la medida podría representar una herramienta adicional para las autoridades en materia de seguridad.

Varios participantes coincidieron en que, independientemente del nuevo registro, gran parte de su información personal ya se encuentra en manos de dependencias gubernamentales, instituciones bancarias o empresas privadas. Bajo esa lógica, algunos señalaron que no perciben una diferencia significativa entre proporcionar sus datos para este trámite y la información que ya han entregado en otros procedimientos.

Las opiniones recopiladas reflejan posiciones diversas. Algunos usuarios señalaron que ya realizaron el registro y que no han tenido ningún problema derivado del trámite. Otros expresaron que no planean hacerlo, principalmente por desconfianza hacia el manejo de sus datos personales.

También hubo personas que afirmaron haber sido registradas automáticamente por sus compañías telefónicas, mientras que otras consideraron que la medida podría ayudar a combatir delitos como la extorsión. En varios casos, las opiniones estuvieron acompañadas de experiencias personales relacionadas con llamadas no deseadas, intentos de fraude o filtraciones de información, factores que influyen en la percepción que tienen sobre el nuevo requisito.

Cabe señalar que los usuarios de telefonía móvil deberán completar el registro obligatorio de sus líneas vinculadas a la CURP antes del 30 de junio de 2026, fecha límite establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quienes no completen el trámite enfrentarán la suspensión del servicio, quedando limitado únicamente a llamadas de emergencia.