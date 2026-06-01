Respaldo Total a Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum: Carlos Puente

Previo al segundo aniversario del triunfo de la alianza Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo, Carlos Puente reconoció los logros alcanzados bajo el liderazgo de la primera mandataria: “Desde Zacatecas le expresamos a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum respaldo total a su gobierno”.

En su recorrido por Toyahua, Carlos Puente dialogó con los habitantes de este pintoresco poblado de Nochistlán, quienes le pidieron expresarle a la titular del Ejecutivo Federal una sentida felicitación y el compromiso de seguirla apoyando.

La Presidenta de la República invitó al pueblo de México a su informe de rendición de cuentas a dos años de su triunfo electoral, en el Monumento a la Revolución, mismo que se replicará en las plazas públicas de las 32 entidades federativas.