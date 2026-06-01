Se Unen Organizaciones en la Intersectorial de Movimientos Sociales de Zacatecas

Denuncian Patrón de Criminalización de la Protesta Social en la Entidad

Por Nallely de León Montellano

Organizaciones campesinas, feministas, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos anunciaron la conformación de la Intersectorial de Movimientos Sociales de Zacatecas, una alianza que surge tras las recientes movilizaciones de productores de frijol y que busca articular una agenda común en defensa de derechos sociales, económicos y humanos.

Durante la presentación del posicionamiento, Irma Rosa Hernández Ríos, ejidataria de Tacoaleche e integrante del movimiento feminista de Zacatecas, señaló que la nueva articulación reúne a diversos sectores que comparten preocupaciones relacionadas con el campo, la educación pública, la salud, el medio ambiente, los derechos de las mujeres y la situación de las comunidades rurales.

La activista consideró que las protestas de productores de frijol detonaron un proceso de acercamiento entre distintos movimientos sociales, al evidenciar problemáticas que, afirmó, también afectan a otros sectores de la población.

Uno de los principales puntos del pronunciamiento fue el rechazo a las carpetas de investigación iniciadas tras los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en las inmediaciones del Multiforo de Zacatecas, donde se registró un operativo de seguridad durante las movilizaciones relacionadas con la comercialización del frijol.

La intersectorial exigió el retiro de los procesos judiciales contra campesinos, activistas, estudiantes y otras personas que participaron en las protestas, además de investigaciones sobre la actuación de las corporaciones policiacas y de los mandos involucrados en dichos operativos.

Los integrantes del nuevo bloque también hicieron referencia a otros episodios de confrontación entre autoridades y movimientos sociales, entre ellos las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2024 y acciones relacionadas con colectivos de búsqueda, al considerar que existe un patrón de criminalización de la protesta social en la entidad.

En materia agropecuaria, demandaron el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con productores de frijol tras las movilizaciones realizadas este año, particularmente en lo relacionado con la recepción del grano, la emisión de boletas para el pago correspondiente y la transparencia en los procesos de acopio.

Asimismo, solicitaron una auditoría al programa de comercialización de frijol correspondiente al ciclo 2025 y plantearon la necesidad de que productores participen de manera directa en el diseño de políticas públicas relacionadas con el campo.

Entre las demandas presentadas también figuran mayores recursos para educación, salud y universidades públicas, el fortalecimiento de programas para comunidades rurales, la revisión del sistema de seguridad social y la incorporación de perspectivas de género, juventudes e infancias en las políticas públicas.

Respecto al conflicto surgido en días recientes entre productores que aseguran haber quedado fuera de los beneficios derivados de las negociaciones con Alimentación para el Bienestar, la intersectorial afirmó que existe disposición para revisar cada caso y aclarar cualquier irregularidad.

Los representantes sostuvieron que el movimiento campesino surgió precisamente para denunciar presuntas inconsistencias en la operación del programa y evitar que productores quedaran excluidos del precio de garantía, por lo que rechazaron que se pretenda responsabilizar a los liderazgos del movimiento por problemas que atribuyen a la operación institucional.

Finalmente, advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos alcanzados con el sector campesino o mantenerse las acciones legales contra participantes de las movilizaciones, la intersectorial buscará ampliar sus acciones de organización y protesta en el estado.