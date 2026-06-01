64 Estancias Infantiles Apoyan a Madres, Padres y Tutores que Trabajan, Estudian o Buscan Empleo

Las personas interesadas pueden consultar el padrón completo de estancias infantiles en Padrón de Estancias Infantiles

Para más informes, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social ubicadas en Blvd. José María Chávez No. 3202, o a la Casa del Bien Común más cercana. También pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4285

Contar con un espacio seguro y confiable para el cuidado de las y los pequeños es una de las principales necesidades de muchas familias. Para apoyar a madres, padres y tutores, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado (Sedeso) mantiene abierto el Programa de Estancias Infantiles, una alternativa que brinda atención, cuidado y desarrollo integral para niñas y niños mientras sus familias trabajan, estudian, se capacitan o buscan una oportunidad laboral.

Actualmente, el programa cuenta con una red de 64 estancias infantiles distribuidas en todo el estado, de las cuales 14 se encuentran en los municipios de Asientos, Calvillo, Jesús Maria, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, y el resto en la capital, beneficiando a más de mil 650 niñas y niños.

Las estancias brindan servicio a niñas y niños de 1-4 años, quienes reciben atención en espacios seguros y diseñados para contribuir a su crecimiento y desarrollo; además de una alimentación nutritiva, actividades educativas y recreativas que fortalezcan sus habilidades, aprendizaje y convivencia.

La convocatoria tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar el padrón completo de estancias infantiles en Padrón de Estancias Infantiles.

Para más informes, acudir a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ubicadas en Blvd. José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, de 8:00 a 15:30 horas, o a la Casa del Bien Común más cercana. También pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 21, extensión 4285.