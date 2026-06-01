Aguascalientes Fortalece Hospitales y Centros de Salud Para Atender Mejor a la Población

Con más de 70 Obras y Acciones de Infraestructura

Se reforzaron el Hospital de la Mujer, el Centenario Hospital Miguel Hidalgo y el Hospital de Pabellón de Arteaga, con mejoras en urgencias y áreas médicas

Con la rehabilitación de Centros de Salud y clínicas en municipios, se acerca la atención médica de calidad a más familias

Con la realización de más de 70 obras y acciones de infraestructura, la administración de la gobernadora Tere Jiménez impulsa una transformación histórica del sistema de salud para acercar servicios médicos más modernos, eficientes y de mayor calidad a las familias de Aguascalientes.

Durante la actual administración estatal, se ha fortalecido la infraestructura hospitalaria y de atención primaria en distintas regiones de la entidad, lo que permite que miles de personas reciban atención en espacios más funcionales, equipados y con mayor capacidad de respuesta.

Entre las acciones más relevantes destacan las ampliaciones y adecuaciones en hospitales estratégicos, como el Hospital General de Pabellón de Arteaga, el Hospital de la Mujer y el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, donde se fortalecen áreas clave como urgencias, neonatología y servicios de alta especialidad, con el objetivo de brindar una atención más oportuna.

Asimismo, se han realizado importantes trabajos de rehabilitación y modernización en el Hospital de Rincón de Romos, el Hospital General de Calvillo y el Hospital Tercer Milenio, además de mejoras permanentes en infraestructura médica especializada que elevan la calidad y eficiencia de los servicios de salud.

De manera paralela, se desarrolla una amplia estrategia para rehabilitar y modernizar Centros de Salud urbanos y rurales en los 11 municipios del estado, acercando la atención médica a más comunidades y facilitando el acceso a servicios dignos.

Destaca también el fortalecimiento y expansión de las Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, modelo único en el país que continúa ampliando su cobertura y capacidad operativa para ofrecer consultas, estudios y tratamientos a más personas en todo el estado.

La modernización de áreas de urgencias, espacios especializados, sistemas hospitalarios e infraestructura complementaria responde a una visión integral para consolidar un sistema de salud más sólido, moderno y preparado para atender las necesidades de la población.

Con estas acciones, Aguascalientes reafirma que la salud es una prioridad.