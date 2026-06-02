AMLO, Claudia y el Rescate del ISSSTE

Por Martí Batres G.

UNA FELICITACIÓN inusitada recibió el ISSSTE este sábado. Y es que uno de los críticos más duros de la Cuarta Transformación posteó en su cuenta de X:

“HOY ESTUVE en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE y encontré instalaciones limpias y personal atento. Me da mucho gusto.

“A TI, Martí, te conocí desde hace 38 años. Esa encomienda que tienes es enorme, más aún por el desastre que generaron las políticas públicas del gobierno de AMLO. Se que se hace mucho con muy poco.

“TE AGRADEZCO a ti, al personal médico y administrativo el esfuerzo que hacen. Hablo de decenas de pacientes, no solamente de Charly quien también recibió una excelente atención. Y Habló por mí también, hoy pude abrazar a Charly”.

TODA FELICITACIÓN se agradece, más aún cuando no viene del campo de los partidarios.

EN EFECTO, se hace un gran esfuerzo por reconstruir al ISSSTE, equipando, incorporando especialistas, realizando obras y humanizando las relaciones.

SIN EMBARGO, el “desastre” que estamos corrigiendo no se generó “por las políticas públicas de AMLO”. Por el contrario, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el rescate del ISSSTE, después de 36 años de saqueo, precarización y privatización.

NADA MÁS en el sexenio de Miguel de la Madrid, el presupuesto para la salud se redujo en términos reales en un 50%, ¡y el del ISSSTE en un 70%!

EN MATERIA laboral se naturalizaron las guardias y suplencias como forma de contratación y los horarios de 8 horas de lunes a viernes se congelaron para abrir paso a jornadas de 6 horas.

ENTRE 2000 y 2018 el ISSSTE perdió casi 100 unidades de primer nivel.

SE PRIVATIZARON los servicios médicos de hemodinamia, anestesia, osteosíntesis, endoscopía y otros.

Y SE HICIERON hospitales por asociación público privada, que impusieron al ISSSTE deudas hasta diez veces mayores que el valor de la construcción.

EN CONTRASTE, con AMLO empezó la nacionalización de servicios médicos y hospitales, la incorporación de modernos equipos de hemodinamia, anestesia hemodiálisis; aceleradores lineales, mastógrafos y otros. Así como la construcción de los Hospitales de Los Cabos, Palenque, Torreón, Tlajomulco, Acapulco y Tampico.

EL DATO de las camas censables del ISSSTE es elocuente:

* ENTRE 1960 y 1982 se construyeron 5477 camas censables.

* ENTRE 1982 y 2018 (36 años de neoliberalismo) se construyeron 1664 camas censables.

* ENTRE 2018 y 2025 (7 años de la 4T) se construyeron 917 camas censables.

FALTA HABLAR de lo que hizo AMLO en todo el sector salud y de lo que se ha hecho en el ISSSTE con Claudia Sheinbaum. Pero los datos expuestos demuestran el desastre de la salud en el período neoliberal y su rescate que empezó con AMLO y sigue con Claudia.