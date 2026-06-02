El Gran Silencio Enciende La Heroica Ante Miles de Asistentes

La Heróica 2026 se convirtió en el escenario de una noche memorable con la presentación de El Gran Silencio, agrupación que reunió a cientos de familias, visitantes y seguidores que disfrutaron de un espectáculo lleno de música, energía y entusiasmo.
Con un lleno total, las y los asistentes corearon los éxitos de la banda regiomontana y vivieron una velada marcada por la convivencia, la alegría y el ambiente festivo que caracteriza a esta concentración de motociclistas. La respuesta del público reafirmó el interés por eventos que fortalecen la vida cultural y el atractivo turístico de la capital.
El Gobierno Municipal de Zacatecas agradece la participación de la ciudadanía y de quienes visitan la ciudad para sumarse a esta gran fiesta. La Heroica continúa ofreciendo actividades para todas las edades, consolidándose como un espacio de encuentro que mantiene a Zacatecas vibrando con grandes eventos.