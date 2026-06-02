Inicia Semana del Medio Ambiente en Zacatecas con Acciones de Reconocimiento, Educación y Ordenamiento Ecológico

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, dio inicio a las actividades de la Semana del Medio Ambiente 2026, una serie de acciones enfocadas en fortalecer la conciencia ambiental, promover la participación ciudadana y consolidar proyectos estratégicos para el desarrollo sustentable del municipio.

El director general de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que las actividades arrancaron este lunes con una campaña de reconocimiento dirigida a establecimientos comerciales de distintos giros que han cumplido con sus obligaciones ambientales ante la autoridad municipal. La iniciativa contempla la colocación de distintivos en negocios pequeños, medianos y grandes que cuentan con su licencia ambiental vigente y han realizado los trámites correspondientes.

Explicó que esta acción busca reconocer el compromiso de los establecimientos con el cuidado del entorno, además de generar conciencia sobre la importancia de mantener prácticas responsables que contribuyan a la protección de los recursos naturales y al cumplimiento de la normatividad ambiental.

Como parte de la agenda de la semana, este lunes también se desarrollará un taller sobre elaboración de macetas biodegradables y composta, dirigido a la ciudadanía interesada en adoptar prácticas sustentables desde el hogar.

Para el martes está programada una jornada de saneamiento en el Río del Lorito, actividad que busca fortalecer las acciones de limpieza y conservación de espacios naturales del municipio. Mientras tanto, el miércoles se realizará una exposición de carteles científicos en la Casa de Cultura, además de la entrega de reconocimientos al mérito ambiental a personas y organizaciones que han destacado por su labor en favor del medio ambiente.

La agenda continuará el jueves con la primera reunión del Comité de Ordenamiento Ecológico Local de Zacatecas, considerada una de las actividades más relevantes de la semana debido a su impacto en la planeación y gestión del territorio municipal.

Rivera Ruvalcaba destacó que, aunque este año el programa contempla un menor número de actividades en comparación con ediciones anteriores, se fortalece con la consolidación de proyectos estratégicos como el ordenamiento ecológico, instrumento que permitirá analizar y atender diversos retos ambientales del municipio.

Finalmente, adelantó que para el viernes se contempla una jornada de reforestación en el Cerro de La Bufa, con el propósito de contribuir a la recuperación de áreas verdes y reforzar la cultura de conservación ambiental entre la población zacatecana.