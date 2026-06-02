“La Deuda no es Mala ni Debe Satanizarse si es Para Generar Activos Productivos y Desarrollo”

Delito es Robar o no Pagar Absolutamente Nada: Mejía Haro

Por Gabriel Rodríguez

El diputado Ulises Mejía Haro, negó que, más allá de los 21 billones de pesos que mantiene México en deuda, “la nación no se encuentra en quiebra” y señaló que defiende a ultranza las declaraciones realizadas el pasado domingo en el monumento a la Revolución por la presidenta Claudia Sheinbaum, aun cuando éstas condujeran a una confrontación abierta con Estados Unidos.

Mejía Haro destacó que “no es cierto que México tenga una deuda por alrededor de 21 billones de pesos, sino que con datos acumulados al primer trimestre de 2026, el pasivo de México es por alrededor de 18.8 billones de pesos”. En ese sentido, dijo que “la deuda no es mala y que no debe perseguirse el hecho de satanizarla, ya que no se trata de un delito, porque delito es robarla o no pagar absolutamente nada”, advirtió. Añadió que México “habría adquirido esas deudas para generar activos productivos y desarrollo entre la población, por lo que sin duda son buenas”.

Lo anterior, a pesar de que se le observó que el presupuesto federal de egresos para este año 2026 era por alrededor de 10.6 billones de pesos, cerca de 60 por ciento del cual se iría a programas sociales, pago natural de pensiones y pago de intereses de ese pasivo.

Subrayó que “el hecho de que se hagan concesiones para autopistas, para hospitales, que como en el caso de cualquier gobierno estatal o federal ha hecho dentro de la historia moderna de nuestro país, e incluso nuestro movimiento, no es para satanizarse”, pidió.

Ulises Mejía indicó que “en todo caso, se trata –por parte de Morena– de generar beneficios que obren en favor del gobierno, pero sobre todo de la sociedad mediante la presentación de obras de gran impacto, como en el caso, ejemplificó, del Metrobús de Morelia”.

Todo lo anterior deviene en lo que se refiere a la creación de empleos, lo mismo que en el caso de la industria de la construcción y otros, “todo lo cual se hace con deuda por lo que me pregunto: ¿dónde está el problema?.

“Se trata de que en medio de ese tipo de endeudamientos haya como resultante todo tipo de acciones físicas porque yo comprendo a la gente, en el sentido de que no se contraten empréstitos dirigidos al tema burocrático o bien los dirigidos a la parafernalia, las improvisaciones y las ocurrencias, que deben ser censurados, con los que estoy de acuerdo deben en todo caso ser técnica y financieramente viables o bien dirigidos al desarrollo”.

Y de nuevo se preguntó él mismo: “¿Quién no va a querer una nueva autopista Zacatecas- Durango o bien Zacatecas-Aguascalientes?”.

Dudas sobe la IED De igual manera, se le cuestionó sobre las recientes declaraciones realizadas por el propio Marcelo Ebrard, como secretario federal de Economía, quien hace poco dijo que “hubo un récord de Inversión Extranjera Directa (IED) por 23 mil 991 millones de dólares acumulados al primer trimestre de 2023”.

A ello, Mejía Haro sostuvo que ese tipo de datos “no los da un secretario de Estado, y no los da una presidenta, sino que se trata de informes procedentes de organismos oficiales prestigiados, pero puede ser que ese tipo de narrativas no convengan incluso a ciertos personajes” que estarían en contra de la 4T.

Y sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el pasado domingo en la Plaza de la República, acusó a la extrema derecha norteamericana de estar detrás de las acusaciones en contra de diversos funcionarios sinaloenses, presuntamente implicados en el tema de delincuencia organizada, Ulises Mejía Haro indicó “no compartirlo”.

“Más allá de formas de pensar y de intereses de partidos políticos, siempre tiene que prevalecer el valor de ser mexicano o mexicana porque no se puede poner por encima otra nacionalidad, a menos que no te sientas mexicano, como se puede entender”.

“Nosotros –atajó–, no podemos permitir la injerencia de gobiernos extranjeros en nuestro país; lo que podemos permitir es colaboración o acciones de contención hacia el crimen organizado mediante capacitación y adiestramiento mediante el camino a la legalidad que dicta el Senado de la República”.

No obstante, expresó que “aquellas personas que sean investigadas, que se les investigue bajo las leyes mexicanas mediante la presentación de pruebas específicas y que se encarcele a quien deba encarcelarse, pero siempre bajo la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Luego agregó: “Nosotros no vamos a solapar a pillos o a ser omisos pero tampoco vamos a quemar a nadie en la hoguera”.