Miles Marchan en Zacatecas en Respaldo a la Huelga Magisterial

Participan Estudiantes, Feministas, Campesinos, Sindicatos y Otros

Por Nallely de León Montellano Fotos: Diana Moreno Valtierra

Miles de docentes, estudiantes normalistas, integrantes de organizaciones sociales, colectivos feministas, sindicatos y representantes del movimiento campesino tomaron este lunes las calles de la capital zacatecana para participar en la denominada “Marcha Combativa”, movilización convocada en respaldo a las acciones nacionales impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Poco antes de las 10 de la mañana comenzaron a concentrarse los contingentes provenientes de distintos municipios del estado en los puntos de salida establecidos frente a la Presidencia Municipal y en las inmediaciones de la antigua máquina 30- 30. Minutos después, miles de personas avanzaron rumbo a Plaza de Armas, donde se desarrolló un mitin político.

La movilización coincidió con el inicio formal del paro nacional de labores impulsado por la CNTE y respaldado por la Sección 34 en Zacatecas, así como con lo que los organizadores denominaron una huelga nacional en defensa de los derechos laborales del magisterio. Durante el recorrido destacaron las consignas en favor de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias del movimiento.

Las y los docentes demandan el regreso a un sistema solidario de pensiones y rechazan el esquema de cuentas individuales que actualmente rige para los trabajadores afiliados al instituto. A la movilización se sumaron integrantes de la Sección 58 del SNTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) Sección 39, estudiantes de la Escuela Normal Rural “General Matías Ramos Santos” de San Marcos, organizaciones campesinas, colectivos feministas, sindicatos universitarios y agrupaciones sociales que en semanas recientes participaron en las movilizaciones relacionadas con la comercialización del frijol.

Los intensos rayos del sol acompañaron la jornada de protesta. Durante el trayecto se registraron algunos casos de agotamiento y deshidratación entre participantes; sin embargo, las personas afectadas optaron por permanecer dentro del contingente y continuar la marcha, motivadas por la exigencia de mejores condiciones laborales y de retiro para las actuales y futuras generaciones de trabajadores de la educación.

Mientras la movilización avanzaba en Zacatecas, los dirigentes de las secciones 34 y 58 del SNTE, Filiberto Frausto Orozco y Marcelino Rodarte Hernández, respectivamente, permanecían en la Ciudad de México participando en la megamarcha nacional y en las mesas de negociación con autoridades federales.

Las acciones forman parte de la jornada nacional de protesta impulsada por la CNTE, cuyas principales demandas incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la revisión del sistema de pensiones, cambios en los mecanismos de evaluación y promoción del magisterio vinculados a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), así como la federalización de la nómina educativa en el caso específico de la Sección 58.

Durante el mitin realizado en Plaza de Armas, representantes de distintas organizaciones destacaron la presencia de contingentes provenientes de municipios como Juan Aldama, Río Grande, Valparaíso, Sombrerete, Fresnillo, Jerez, Teúl de González Ortega, Juchipila, Guadalupe, Concha del Oro, Villa de Cos, Loreto, Pinos, Nochistlán y Ojocaliente.

En las intervenciones se insistió en que la movilización no responde únicamente a una demanda salarial, sino a una exigencia relacionada con el futuro de las pensiones de millones de trabajadores del Estado.

Uno de los oradores recordó que la reforma aprobada en 2007 transformó el sistema de retiro de los trabajadores afiliados al ISSSTE, situación que, afirmaron, ha provocado incertidumbre entre quienes actualmente cotizan bajo el régimen de cuentas individuales.

Asimismo, los participantes señalaron que la lucha magisterial se encuentra vinculada con otras causas sociales presentes en la entidad, entre ellas las demandas del sector campesino, los movimientos estudiantiles y diversas organizaciones civiles que han denunciado recortes presupuestales y condiciones laborales precarias.

La movilización en Zacatecas se desarrolló de manera simultánea a las protestas nacionales que desde temprana hora afectaron la circulación en avenidas y accesos principales de la Ciudad de México, donde miles de docentes mantienen un plantón y participan en mesas de negociación con autoridades federales.

Al concluir la marcha, los organizadores llamaron a asamblea general para conformar el itinerario de lucha durante el paro de labores anunciado. Reiteraron que las acciones de protesta continuarán mientras no existan respuestas concretas a las demandas planteadas por el magisterio nacional, particularmente en lo referente a las pensiones, los derechos laborales y las condiciones de retiro de las y los trabajadores de la educación.