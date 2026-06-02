Niega David Monreal Crecimiento de 404.4% de Extorsiones en Zacatecas

“Nosotros Tenemos Otros Números”

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Zacatecas advirtiera que la entidad registra uno de los mayores incrementos en el delito de extorsión a nivel nacional, con un crecimiento de 404.4%, el gobernador David Monreal Ávila calificó estas cifras como “irresponsables” y cuestionó el origen de los datos difundidos por el organismo empresarial.

La semana pasada se dio a conocer el alza de la extorsión en el estado, de acuerdo con el Monitor de Seguridad Coparmex, de 404.4%, sólo por debajo de Chihuahua, por lo que la organización empresarial advirtió que significaba “una amenaza para el desarrollo económico del estado”.

El mandatario estatal sostuvo que el Gobierno de Zacatecas cuenta con información distinta sobre la incidencia de este delito y señaló que resulta delicado emitir estadísticas sin precisar la metodología utilizada o sin compartir información concreta con las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

“Nosotros tenemos otros números”, afirmó, al considerar que la difusión de cifras de esa magnitud puede generar una percepción negativa sobre la situación de seguridad en el estado. Monreal Ávila señaló que, si realmente existe un incremento de la magnitud reportada por Coparmex, sería indispensable que se informara quiénes son las víctimas o cuáles son los casos que sustentan esas cifras.

Aclaró que no niega la existencia de extorsiones, pero insistió en que para combatir este delito es necesario que las autoridades conozcan los hechos específicos y puedan intervenir oportunamente. El gobernador recordó que actualmente existen diversos mecanismos para reportar este tipo de delitos, incluso sin necesidad de presentar una denuncia formal.

Destacó que las víctimas pueden recurrir a denuncias anónimas o acercarse directamente a instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, la Sedena, la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República, con el objetivo de que se inicien las investigaciones correspondientes.

Asimismo, consideró que la difusión de datos sin respaldo público puede afectar la imagen de Zacatecas y alimentar percepciones negativas sobre la entidad. Reitero que si los empresarios o comerciantes están siendo víctimas de extorsión, lo más importante es que las autoridades tengan conocimiento de los casos para actuar y evitar que estos delitos deriven en hechos más graves.

Finalmente, David Monreal subrayó que, si los datos difundidos son reales, es fundamental que se compartan para proteger a las víctimas y prevenir mayores afectaciones; pero si no cuentan con sustento, sostuvo que su difusión resulta perjudicial para el estado y para los esfuerzos encaminados a fortalecer la seguridad y la pacificación de Zacatecas.