Respalda Miguel Varela Carrera Atlética en Favor del Emprendimiento Femenino

Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y respaldar el crecimiento de las mujeres empresarias locales, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, a través de DIF, Capital, respaldó la realización de la carrera atlética de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) representación Zacatecas.

Durante el evento, Alicia Monreal Muñoz, presidenta de AMMJE Zacatecas, destacó que esta iniciativa nació desde el año pasado con la firme visión de invitar a las mujeres a romper su zona de confort.

Señaló que en coordinación con la presidenta honorífica del DIF, Karla Estrada y de la directora Mitzia Peláez, se logró consolidar este evento que impulsa a las mujeres que dirigen un negocio, “pues en muchas ocasiones pueden enfrentar agendas saturadas que limitan el tiempo para el cuidado personal; por ello, vencer el reto físico de correr o caminar determinados kilómetros se convierte en un catalizador mental”, afirmó.

Explicó que, al superar barreras físicas como levantarse temprano o romper el miedo a ofrecer un producto, las emprendedoras se demuestran a sí mismas que son capaces de consolidar cualquier meta en sus respectivos proyectos comerciales.

Por su parte, el alcalde Miguel Varela, quien asistió acompañado por su esposa y presidenta honorífica del Sistema Municipal DIF, Karla Estrada, aseguró que no existe mejor manera de vivir que practicando el deporte y adoptando hábitos sanos. En ese sentido, reiteró el compromiso de la administración municipal para mantener y facilitar políticas públicas que aseguren un entorno saludable y dinámico para todas las familias de la capital.

Para asegurar el éxito de la jornada, el Ayuntamiento de Zacatecas contribuyó de manera directa con el otorgamiento de las playeras conmemorativas del evento, así como con la total apertura y facilidades logísticas en el espacio de la Alameda.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de trabajar en equipo con los sectores productivos y la ciudadanía para impulsar el desarrollo integral de Zacatecas.