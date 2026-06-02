Sigue Alianza de PT con Morena, Pero a Nivel Estatal Puede Romperse: Núñez

Se Debe Respetar al Aspirante “Mejor Posicionado”, Advierte

Por Gabriel Rodríguez

Magdalena Núñez Monreal, diputada federal de Zacatecas por el Partido del Trabajo (PT), informó que quería dejar en claro un hecho: “Nosotros somos aliados de Morena, incluido el Partido Verde, pero eso no significa que nos neguemos a tener más poder para el caso de querer ganar una mayor cantidad de estados en las elecciones intermedias de 2027”.

Lo anterior, a raíz de que el petista Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, iría arriba en las encuestas para ganar la gubernatura de Baja California Sur en el 2027, acto en el cual, “Morena intenta coparnos, pero claro que no se los vamos a permitir”, destacó la legisladora.

Al hablar sobre el triángulo PT-Verde-Morena, Núñez Monreal fue específica y acusó: “Nosotros hemos dejado en claro que no estamos ni estaríamos de acuerdo, con Morena, incluso con mayoría simple en el Congreso federal, sobre cualquier modificación que nos signifique un retroceso dentro de los avances democráticos en los derechos de personas y siempre lo haremos saber así”.

Advirtió que lo anterior se deriva de haber votado en contra del Plan B de Morena, “porque pensamos era un retroceso descontar las plurinominales, misma razón por la cual no aprobamos la revocación de mandato en 2027 sino hasta el 2028”.

Asimismo, “seguiremos en alianza, porque nos parece que se requiere profundizar la transformación y las reformas constitucionales de mayoría calificada mediante dicha alianza federal, siempre y cuando –externó– así lo manifieste el Verde, quien también habría amenazado con que iría solo por ejemplo en San Luis Potosí”, dijo.

Insistió que entre los tres partidos hay un compromiso nacional, pero que la situación cambia a nivel de ganar o perder los estados “donde tenemos propuestas para los casos de ambas Baja Californias e incluso Zacatecas”.

Sobre el caso de Baja California Sur, destacó que el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, se ubica como el mejor posicionado, pero que desde hace días sufre una embestida por parte del gobernador de esa entidad, el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, quien ha tendido toda una estrategia en contra de su representado en el PT.

“Quieren evitar a toda costa que Agúndez Gómez pudiera encabezar el gobierno de esa entidad aun cuando puede llegar con mucha facilidad, pero, de no ser así, nosotros tendríamos que tomar una decisión si es que no se respeta al mejor posicionado, como dijo la presidenta”.

Recuerdo de las Declaraciones

En ese aspecto, recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dijo que ella, “no va a imponer candidatos de entre mis amistades, pues tendrán que ser los y las mejores”, por lo que nosotros, “tendremos que hacer valer ese hecho”.

De visita en Zacatecas, Núñez Monreal refirió lo anterior, un día después de la celebración de los dos años de la presidenta Claudia Scheinbaum en el poder, a lo que precisó: “Es necesario defender la posición de la primera mandataria nacional respecto de la acusación en contra de 10 funcionarios sinaloenses, para ser extraditados a Estados Unidos, toda vez que esa petición no vino acompañada de las pruebas, de los elementos que pudieran determinar bajo qué argumentos se solicita la extradición de todos ellos, acorde con lo que ella ha dicho.

“Llegó un oficio por medio del cual se solicita la extradición de esas personas para llevárselas a Estados Unidos, hecho que no deja de ser delicado, porque se trata sin duda de la posibilidad de una injerencia norteamericana dentro de suelo mexicano que violenta nuestros principios constitucionales”, aseveró.

Reiteró, además, lo sostenido durante todo este tiempo por la titular federal del Ejecutivo de que “México debe ser el encargado de resolver sus propios problemas”; pero añadió que en el caso de los dos personajes que en días pasados se entregaron por parte de Sinaloa, “se trata de otro tema, igualmente delicado”.

Sin embargo, admitió que, por todo ello, México en su calidad de nación se encuentra en este momento bajo una situación muy delicada que no es privativa de nuestra nación, sino que forma parte de una reconfiguración política en la que la hegemonía norteamericana, mantenida durante muchos años, hoy se encuentra en riesgo, ante las amenazas de la capacidad de producción china.

En ese sentido, explicó que el bloque de los BRIC’s (Brasil, Rusia, India y China) conforma en este momento a la mayoría de la población mundial, junto con otras naciones.

“Eso significa que Estados Unidos tiende a reconfigurar su poderío dentro y fuera de esa nación, por lo que, así como lo hizo en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro, sus acciones hacia el exterior también forman parte de su estrategia sobre América para los americanos en otros territorios, cuando lo que desean es América para ellos mismos”.

Especificó que, sin duda, la situación actual, representa una arremetida en contra de México, que forma parte de su estrategia particular de dominio, a partir de hechos demostrables de que “ya estarían interviniendo en México, lo que forma más bien parte de una estrategia con el fin de asumirse como líderes y controlar todo el continente americano”, que es bastante grande en momentos en que Brasil y Perú “negocian abiertamente con China”.