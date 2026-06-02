Sólo Aquí se Otorgan Becas Estatales Para Posgrados en Ciencias Básicas, Ingenierías y Humanidades: Gamboa

En Beneficio de Cuatro mil 300 Estudiantes, Presume

Por Miguel Alvarado Valle

El director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, destacó que Zacatecas se ha consolidado como un referente nacional, al convertirse en el único estado del país que otorga becas estatales para estudios de maestría y doctorado en áreas de ciencias básicas, ingenierías y humanidades, además de fortalecer la formación de talento especializado y el desarrollo de la investigación científica.

El director, señaló que en total, más de 31 millones de pesos han sido destinados al beneficio de cuatro mil 300 estudiantes de licenciatura y posgrado, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación académica y profesional para las y los zacatecanos.

Además, informó que se han distribuido 10.4 millones de pesos en apoyos económicos para más de 750 estudiantes, docentes e investigadores, recursos orientados a la publicación de trabajos científicos, el desarrollo de proyectos tecnológicos y la participación en actividades de divulgación e investigación.

Estas acciones, dijo, forman parte de una estrategia integral para fortalecer la producción de conocimiento en el estado. En materia de divulgación científica, Gamboa Rosales destacó la labor del Centro Interactivo Zigzag, que desde 2021 ha recibido a más de 220 mil visitantes.

Explicó que se invirtieron más de seis millones de pesos para renovar infraestructura y actualizar contenidos museográficos, además de destinar más de siete millones de pesos para otorgar seis mil 800 becas Zigzag dirigidas a la formación de nuevos divulgadores de la ciencia.

Asimismo, resaltó que las Jornadas Estatales de Ciencia y Tecnología han permitido atender a más de 52 mil personas en 26 municipios, mientras que el programa Ciencia Itinerante ha beneficiado a más de 14 mil estudiantes de escuelas públicas.

A ello se suma la rehabilitación y modernización del equipo audiovisual del Centro de Comunicación y Difusión del Conocimiento, espacio que actualmente registra una atención cercana a los 30 mil usuarios al año. El director del Cozcyt subrayó que los resultados alcanzados también se reflejan en indicadores nacionales.

Actualmente Zacatecas cuenta con 660 integrantes activos en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo que ubica a la entidad en el sexto lugar nacional con 40 investigadores por cada 100 mil habitantes, por encima de estados como Aguascalientes, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y Guanajuato.

Añadió que el número de programas inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados creció de 27 a 44, mientras que la captación de recursos vinculados a la investigación, becas de posgrado y programas científicos supera los mil 500 millones de pesos, fortaleciendo el desarrollo académico, tecnológico y económico de Zacatecas.