A sus 17 Años, Dante Samir es el Campeón Nacional de Matemáticas

Una Mente Brillante

Es estudiante de bachillerato de la Universidad La Concordia.

El joven compitió contra 456 participantes de 28 estados del país.

Ahora, buscará integrarse a la selección mexicana que competirá en Perú.

A los 17 años, Dante Samir Macías Orenday, estudiante de sexto cuatrimestre de bachillerato de la Universidad La Concordia, conquistó la medalla de oro en la XXXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato (ONMAPS), celebrada en Guadalajara, Jalisco; colocando el nombre de Aguascalientes entre los mejores talentos matemáticos de México.

Pero detrás de la medalla hay mucho más que números, fórmulas y exámenes. Hay disciplina, horas de preparación y una pasión que comenzó desde la infancia y que hoy se transforma en una historia que inspira.

“Las matemáticas para mí son de las partes más importantes de mi vida, porque es algo que disfruto mucho hacer”, comparte Dante.

Su triunfo también confirma que el talento joven de Aguascalientes tiene la capacidad de competir y destacar a nivel nacional. Frente a 456 participantes provenientes de 28 estados del país, Dante logró subir a lo más alto del podio y convertirse en orgullo de toda una entidad.

Su historia apenas comienza. Desde pequeño supo que los números eran parte de su vida y hoy tiene claro el camino que quiere seguir: convertirse en ingeniero o continuar desarrollándose dentro del ámbito matemático.

“Desde chiquito me han encantado las matemáticas. En el futuro pienso ser ingeniero o seguir siendo matemático. Las matemáticas, en mi opinión, son la madre de todas las ciencias”, asegura.

El éxito de Dante también formó parte de una destacada participación de la delegación de Aguascalientes en esta competencia nacional. El estado obtuvo, además, tres medallas de plata y dos de bronce, consolidándose como una de las delegaciones con mejor desempeño del certamen.

Las medallas de plata fueron para Rodrigo Emanuel de Luna Alvarado, Diego Rodríguez Medina y Alonso de Lira Medina, mientras que Ada Valeria Sandoval Díaz y Juan Carlos Silva Torres consiguieron medalla de bronce.

Gracias a su medalla de oro, Dante ahora tendrá la oportunidad de formar parte del proceso nacional de entrenamiento y selección rumbo a la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas (ONEM), donde se definirá a la delegación mexicana que representará al país en Perú.