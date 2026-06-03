Afirma Carlos Peña que la Presidenta Estropeó la Relación con Washington

“Nos Hubiera Aprendido Bien”

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Peña Badillo, líder estatal del Revolucionario Institucional (PRI), indicó que la presidencia de la República, en la persona de Claudia Sheinbaum, emitió el domingo pasado toda una serie sucesiva de acusaciones graves en contra de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos y, con ello, puso en riesgo “no a su persona ni a su partido, sino a una nación entera, conformada por 136 millones de habitantes, lo que no deja de ser lamentable”.

Respecto de lo que él mismo refirió como “la visión de política internacional de la presidencia de México, resulta claro que cuando eres gobierno, no puedes anteponer tu formación política y tu visión de partido sobre una nación entera.

“Morena gobierna de esa manera, desde su doctrina y lo hace desde su visión –por retrógrada que parezca– pero lo que no han visto es que el riesgo es para todas y todos los mexicanos”.

Al precisar que las manifestaciones del domingo no solamente fueron para celebrar dos años de que volvieron a ganar la presidencia de México, además de decirle a la presidenta que “no está sola y que no al intervencionismo de los Estados Unidos, pero lo único que generaron fue otra nueva crisis con el vecino país del norte.

“Esa nación –añadió–, con la que cuando menos debiéramos llevar una relación cordial porque allá hay muchas y muchos mexicanos, donde tenemos la mitad de zacatecanas y de zacatecanos y, la economía de allá, replica y se mueve acá y el impacto que tienen ellos en hidrocarburos y minería, es decir, en todo lo que tiene que ver con el impacto social y económico de México, viene de Estados Unidos, se vio estropeado por las graves acusaciones presidenciales emitidas en contra de esa nación desde la titularidad federal del Ejecutivo mexicano”, deprecó.

Por ello, pidió “tratar de entender que la relación internacional de un gobierno radica en el buen diálogo, radica en el entendimiento y en la coordinación de problemas comunes, porque, al igual, pareciera que hoy desde Morena Zacatecas, los enemigos son Aguascalientes o San Luis Potosí, Durango o Coahuila porque para ellos, de lo que se trata es de estar en constante polarización.

“Todo ello no es otra cosa que el grave ejemplo del gobierno federal que mantiene una concentración constante en la descalificación y una relación de alto riesgo con Estados Unidos, lo que nos pega a todas y a todos los mexicanos y Morena no lo termina de entender porque siguen sin darse cuenta de que ya son gobierno”.

A lo anterior, el líder estatal del PRI dijo que al partido oficial se le olvida que México depende por alrededor de 300 mil millones de dólares anuales que le compra en granos: maíz, frijol, trigo y sorgo a Estados Unidos, que depende de una gran cantidad de hidrocarburos que proceden de Texas, que el intercambio comercial es por alrededor de 500 mil millones de dólares al año en ambos sentidos, “cuando lo que se hace desde México es solamente golpear a quien debiera ser nuestro principal aliado”.

De igual manera, durante la entrevista, trascendió que nadie debe olvidar que el Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México, fue durante muchos años bastión de manifestaciones, el propio lugar físico común que el PRI utilizó por décadas enteras para realizar sus mítines y del cual Morena “se habría apropiado el pasado fin de semana”.

“Nos Aprendieron, Pero Para mal”

El también legislador local indicó que “Morena ha agarrado todo lo que puede del PRI, desde los militantes que aquí ya no quisimos y que se llevaron con creces hasta muchos de los métodos y decisiones que han aplicado, sólo que dentro de ellos ronda el exceso, el abuso y un autoritarismo descarado”.

En la misma medida, dijo desear que mejor Morena “nos hubiera aprendido bien y que se hubieran formado bien en este partido, porque lo que hemos hecho fue darle resultados a esta nación mediante la creación de instituciones sólidas y condiciones de desarrollo aun en la adversidad”.

Peña Badillo destacó que “lo bueno es que ya se van, lo que nos va a permitir a nosotros –por mucho esfuerzo que a la nación entera le signifique–, reordenar la realidad y el tiradero que nos van a dejar”.