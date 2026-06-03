Buscan Integrar a Egresados del ITZ Para Conmemorar su 50 Aniversario

Celebrarán Callejoneada el 26 de Junio

Por Nallely de León Montellano

El Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) lanzó una invitación abierta a sus más de 22 mil egresados para integrarse al Comité de Egresados y participar en las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la institución, entre las que destaca una callejoneada programada para el próximo 26 de junio en el Centro Histórico de la capital. Durante una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que participaron integrantes del Comité de Egresados y autoridades del plantel, se dieron a conocer las actividades previstas para este año, así como los beneficios que busca ofrecer la asociación a quienes concluyeron sus estudios en el Tecnológico.

El director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, Héctor Pascual González, aprovechó el encuentro para presentar algunos de los ejes de trabajo de la administración que encabeza, entre ellos el fortalecimiento de la oferta educativa, la ampliación de modalidades de estudio, el impulso a la investigación y una mayor vinculación con el sector productivo.

Anunció además que el próximo 18 de junio se realizará el examen de admisión para estudiantes de nuevo ingreso e invitó a las y los jóvenes interesados a tramitar su ficha para integrarse a la institución. Actualmente, el Tecnológico de Zacatecas ofrece las carreras de Arquitectura, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Materiales, Ingeniería en Gestión Empresarial y la Licenciatura en Administración, además de diversos programas de posgrado.

Por su parte, Jorge Martínez, presidente del Comité de Egresados, destacó que el aniversario número 50 representa una oportunidad para reencontrar a generaciones completas de profesionistas formados en el instituto y fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de la denominada comunidad “Mapache”. Explicó que durante los últimos meses ya se han realizado actividades de integración, entre ellas encuentros deportivos y un desayuno que reunió a cerca de 400 egresados, por lo que ahora buscan ampliar la participación de exalumnos de distintas generaciones. Como parte de las celebraciones, el próximo 26 de junio se llevará a cabo una callejoneada que partirá de la Alameda a las 19:00 horas y concluirá en Plaza de Armas, donde esperan reunir a un importante número de egresados. Los integrantes del comité señalaron que uno de los principales objetivos de la asociación es construir una red permanente de apoyo para estudiantes y recién egresados, mediante la creación de una bolsa de trabajo, programas de capacitación continua, asesoría para emprendedores y mecanismos de vinculación con empresas.

También buscan aprovechar la experiencia profesional de exalumnos que actualmente ocupan cargos directivos o especializados en distintos sectores productivos del país, con el fin de generar mentorías, conferencias y oportunidades de desarrollo para nuevas generaciones.

Durante la presentación se informó que el Tecnológico de Zacatecas registra alrededor de 22 mil egresados desde su fundación y mantiene una matrícula cercana a los tres mil estudiantes por semestre. De acuerdo con las autoridades académicas, Arquitectura se mantiene como la carrera con mayor demanda, seguida por Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Administración.

Asimismo, señalaron que una parte importante de la matrícula proviene de municipios del interior del estado, lo que ha convertido al Tecnológico en una de las instituciones de educación superior con mayor cobertura regional en Zacatecas. Finalmente, tanto autoridades como integrantes del Comité de Egresados reiteraron la invitación a exalumnos de todas las generaciones para sumarse a las actividades conmemorativas y fortalecer una red que permita mantener el vínculo entre la institución, sus estudiantes y el sector productivo.