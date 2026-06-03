Centro Cultural Casa del Cobre Presenta Jornada Inaugural de Conferencias y Rutas Culturales de “Puertas Abiertas” en Zacatecas

El Centro Cultural Casa del Cobre invita al público, comunidad académica, creadores, gestores culturales, especialistas en patrimonio, turismo cultural y ciudadanía en general a participar en su jornada inaugural de actividades culturales de “Puertas Abiertas”, que se llevará a cabo los días viernes 5 y sábado 6 de junio, en las instalaciones de Casa del Cobre, Zacatecas. El programa reúne conferencias, conversatorios y rutas culturales orientadas a reflexionar sobre la ciudad, la memoria, el patrimonio, la arquitectura, la cocina tradicional, el arte y las nuevas formas de habitar los espacios históricos desde una mirada contemporánea. La jornada iniciará el viernes 5 de junio a las 16:00 horas con la conferencia “La ciudad como memoria viva, desde lo cotidiano”, a cargo de la Arq. María Bustamante Haarfush. Posteriormente, a las 17:30 horas, se presentará la conferencia “Patrimonio Mundial, ciudades creativas y turismo cultural: desafíos contemporáneos para el desarrollo sostenible”, con la participación de la Mtra. Gabriela Bernal Torres y el Mtro. Luis Zea Mares.

Como parte de esta primera jornada también se desarrollará una Ruta Cultural Gastronómica, bajo el eje “Patrimonio, cocina y cultura viva”, con el propósito de reconocer la gastronomía como expresión de identidad, memoria territorial y patrimonio cultural compartido. El programa continuará el sábado 6 de junio a las 13:00 horas con la conferencia “Trayectorias que construyen ciudad: arquitectura, experiencia y visión”, impartida por el Arq. Pedro A. Lara Sánchez.

Posteriormente se realizará la Ruta Cultural Artística, titulada “Arte, religión y camino”, que propone un acercamiento sensible al patrimonio artístico, espiritual y urbano de Zacatecas. La clausura se llevará a cabo a las 19:30 horas con el conversatorio “Habitar el patrimonio: arte, memoria y vida contemporánea”, con la participación del Mtro. Bernardo González Huezo y la artista Gaby Suárez del Real. La jornada de “Puertas Abiertas” es organizada y coordinada por la Mtra. María Fernanda Vargas Hernández, iniciativa que busca fortalecer el diálogo entre patrimonio, ciudad, arte, arquitectura, turismo cultural y vida cotidiana, promoviendo espacios de encuentro y reflexión para la comunidad. Con estas actividades, el Centro Cultural Casa del Cobre reafirma su vocación como espacio de encuentro, reflexión y difusión cultural, promoviendo el diálogo entre patrimonio, ciudad, arte, arquitectura, turismo cultural y vida cotidiana.

Sede: Casa del Cobre, Zacatecas

Fechas: viernes 5 y sábado 6 de junio

Entrada: Actividades sujetas al programa del Centro Cultural Casa del Cobre.