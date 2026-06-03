En Zacatecas la Gente Está Harta del Nepotismo: Zaira Villagrana

“En la 4T hay Cosas que Urge Mejorarlas”

Por Gabriel Rodríguez

Zaira Ivonne Villagrana Escareño, integrante del movimiento Construyendo Plan Zacatecas 2026-2033, dijo que el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar “ha sido el único de todos los aspirantes que coordinó a un equipo de trabajo para realizar un diagnóstico integral del estado de Zacatecas, con el fin que, al acceder al poder, haya propuestas serias y concretas para la población”.

Villagrana indicó que, por el momento, tanto ella como el colectivo de Ramírez Cuéllar siguen visitando los municipios de la entidad “para tener cercanía con la sociedad civil en el campo y las ciudades”.

A partir de la presentación de dicho diagnóstico, que en días pasados fue presentado a medios, “nosotros nos hallamos en espera de la fecha de registro de la coordinación estatal para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación el próximo 22 de junio”.

En ese sentido, advirtió que Ramírez Cuéllar se registrará como gobernador, “lo mismo que en mi caso como gobernadora, ya que también aspiro porque se trata de que esta vez ya no vayan los mismos”.

En ese sentido, indicó que Alfonso Ramírez Cuéllar, “hasta donde se sabe, se reunió, junto con su equipo, con decenas de representantes de diversos sociales culturales, intelectuales, obreros, magisteriales, campesinos y ciudadanos de todo el estado con el fin de construir un proyecto que se denomina Construyendo Zacatecas”.

A ello, Villagrana refirió que ese procedimiento forma parte un proyecto integral de carácter nacional que Ramírez Cuéllar ha venido realizando para todo el país mediante la aplicación de diversos análisis a nivel regional y estatales, no únicamente en Zacatecas sobre todo en los 17 estados que serán renovados el año próximo.

“Con lo anterior, se pretende que quien llegue a la gubernatura, lo haga a partir de propuestas serias y objetivas a partir de las necesidades reales de la población para lo cual llevamos muchos avances aun cuando nos faltan todavía diversos sectores”, admitió.

Al hablar sobre todos sus competidores, dijo que “muchos de ellos son reacios a admitir las diferencias de pensamiento, ante el si no estás conmigo estás en contra mía, cuando en realidad debieran estar abiertos a la crítica”.

Asimismo, citó a Ramírez Cuéllar, quien habría admitido hace poco que “dentro de la 4T hay cosas que se están haciendo bien mientras que otras no, por lo que urge mejorarlas.

“Sobre nuestros competidores, supongo que cada uno de ellos tiene sus talentos y errores, pues aunque no hay piso parejo, estamos decididos a participar”.

“Quiero decir que en Zacatecas la gente está harta del nepotismo y que ya no quiere más de eso por lo que urgen otros perfiles para no caer en lo mismo”.

Uno de los temas que más la preocupan a Zaira Villagrana, son los relacionados con los abusos a menores de edad y los dos últimos casos de suicidio entre personas jóvenes, lo mismo que en el caso de desaparecidos que “no han sido bien atendidos al momento”.