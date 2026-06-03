Honestidad que da Resultados, México Avanza con Claudia Sheinbaum: Mejía

Tlaltenango de Sánchez Román, Zac.- A dos años del inicio del Segundo Piso de la Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado federal Ulises Mejía Haro afirmó que los resultados económicos y sociales alcanzados por el país son producto de una política basada en la honestidad, la austeridad republicana y el compromiso permanente con el bienestar de las familias mexicanas.

Durante una asamblea informativa realizada en el sur del estado, el legislador zacatecano destacó que México vive uno de sus mejores momentos económicos recientes, reflejado en indicadores que muestran estabilidad, crecimiento y generación de oportunidades para millones de personas.

Ulises Mejía Haro señaló que México registra una tasa de desempleo de apenas 2.5 por ciento, ubicándose entre los tres países con menor desempleo del mundo. Además, se han generado más de 669 mil empleos adicionales y abril de 2026 se convirtió en el mes con mayor empleo formal en la historia del país.

Asimismo, destacó que la inflación continúa disminuyendo al mismo tiempo que bajan las tasas de interés, resultado de las acciones impulsadas para mantener estables los precios de los productos de la canasta básica, la gasolina y el diésel, fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El diputado federal resaltó también que México mantiene una de las gasolinas más económicas del mundo, pese a los incrementos internacionales derivados de los conflictos bélicos, lo que contribuye a proteger la economía popular y evitar aumentos en productos y servicios.

En materia laboral, recordó que el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento desde 2018, permitiendo mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores y contribuyendo a que la pobreza laboral alcance sus niveles más bajos registrados.

Ulises Mejía Haro agregó que el país también registra cifras históricas en inversión extranjera directa, exportaciones y fortalecimiento de los programas sociales, demostrando que es posible combinar crecimiento económico con bienestar social.

“Los resultados confirman que cuando se combate la corrupción y se gobierna con honestidad, los recursos alcanzan para más. Hoy México genera empleos, controla la inflación, fortalece el salario de las familias y mantiene una economía sólida pese al complejo entorno internacional”, expresó.

El legislador zacatecano señaló que estos avances nacionales deben complementarse con acciones específicas para impulsar el desarrollo de Zacatecas.

Destacó que Zacatecas cuenta con un enorme potencial para convertirse en un polo de desarrollo regional mediante una mayor inversión productiva, la industrialización del campo, la generación de valor agregado a los productos agropecuarios, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, el impulso al turismo cultural y de naturaleza, así como la consolidación de infraestructura que permita aprovechar las oportunidades económicas del país.

“Desde Zacatecas debemos aportar nuestro esfuerzo para consolidar el desarrollo nacional. Necesitamos seguir fortaleciendo al campo con mayor tecnificación e industrialización, impulsar el turismo aprovechando nuestra riqueza cultural e histórica, mejorar la conectividad, atender el desafío del agua y generar nuevas oportunidades para jóvenes, mujeres, migrantes y pequeños empresarios. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para todas las regiones de nuestro estado”, expresó.

Finalmente, Ulises Mejía Haro reiteró que continuará recorriendo los municipios de Zacatecas para informar sobre el trabajo legislativo que se realiza en la Cámara de Diputados, escuchar las propuestas de la ciudadanía y seguir fortaleciendo el proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.