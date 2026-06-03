La Ciudad de Zacatecas, “una Tortura” Para las Personas con Discapacidad

“No Hay Servicios Mínimos Elementales Para que la Podamos Transitar”

Por Gabriel Rodríguez

Un par de habitantes de Jerez, que debieron estar este martes en la capital, el matrimonio De la Torre González, destacó que “Zacatecas es una ciudad insufrible para personas de su condición, porque es imposible transitar en ella de manera decorosa”.

La señora Graciela de la Torre señaló que ella padece mucho cuando visita la capital del estado, lo mismo que en su ciudad natal, porque los accesos para personas con discapacidad son prácticamente infuncionales, todo está cubierto por autos, no hay señalamientos, las banquetas están copadas y existen, en general, muchas deficiencias en ese orden.

Ante ello, sostuvo: “Para nada. Esta ciudad es inabordable porque durante mi proceso de empleo de silla de ruedas, la verdad, he tenido que sufrir ese hecho, a causa de que Zacatecas no cuenta con rampas de acceso para discapacidad para el uso de silla de ruedas”.

Lamentó que la capital estatal tampoco sea accesible para quienes usan muletas, andaderas u otros aparatos.

“No tenemos los espacios adecuados además de que ni siquiera existen pasamanos y los accesos a las banquetas, cuando no hay rampas de por medio, son excesivamente altos, como en los casos de los 10 centímetros, que una silla de ruedas no alcanza a subir”.

Su marido indicó que ellos deben atravesar por un severo, doloroso y molesto peregrinaje cuando, al venir acá, no encuentran una rampa de acceso para subir a la banqueta.

“Lo mismo ocurre en todo el estado, pues aun cuando venimos de Jerez, por todos lados encontramos el mismo ejemplo desastroso sobre todo cuando todas las calles se encuentran en mal estado, además de que, de haberlas, dichas rampas se ubican en puntos muy alejados”.

Y ante los riesgos que significa, para quienes desplazan y son desplazados bajo esos medios, en una ciudad en la que muchas personas “no saben manejar o están drogadas o alcoholizadas, caminar sobre la calle es muy peligroso”, a lo que la pareja dijo que si bien es cierto que la ciudad es bonita como enclave colonial como ciudad para personas con sus problemas “es un martirio”.

“Pero para nosotros es una tortura porque aquí no hay los servicios mínimos elementales para que la podamos transitar”.

Ante ello, hicieron un llamado de atención urgente, sobre todo cuando hay muchas personas que requieren aditamentos para desplazarse y quienes no gozan de las garantías mínimas indispensables para hacerlo.

La señora de la Torre dijo externar una llamada muy seria al gobernador David Monreal y al alcalde Miguel Varela, con el fin de que adecuen las calles al servicio de quienes requieren los espacios para discapacitados.