Refuerza Ayuntamiento de Zacatecas Acciones Preventivas Ante Temporada de Lluvias

Ante el inicio de la temporada de lluvias y los cambios climáticos que se han presentado en el territorio capitalino, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela, fortaleció las acciones preventivas para reducir riesgos y proteger a la población ante posibles inundaciones, encharcamientos y otros incidentes derivados de las precipitaciones.

El coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que se ha puesto en marcha una estrategia integral de prevención en coordinación con distintas áreas del gobierno municipal, especialmente con la Dirección de Calidad de Vida y Servicios Públicos, con el propósito de mantener en condiciones óptimas la infraestructura pluvial de la ciudad.

Como parte de estas labores, se han realizado trabajos de limpieza en bocas de tormenta, desagües, coladeras, así como en la red de drenaje y alcantarillado, acciones que buscan facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de inundaciones en distintos sectores de la capital.

Santos Quintanilla destacó que la prevención también requiere de la participación ciudadana, por lo que exhortó a las familias zacatecanas a mantenerse atentas a los avisos emitidos por las autoridades municipales y seguir las recomendaciones de seguridad durante las lluvias.

Entre las principales medidas preventivas se encuentra evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua, no atravesar espejos de agua en zonas encharcadas, abstenerse de tocar postes, cables eléctricos o cajas de luz, así como no arrojar basura en la vía pública para evitar la obstrucción de drenajes y alcantarillas.

Asimismo, recomendó a los automovilistas conducir con precaución, utilizar el cinturón de seguridad, encender las luces e intermitentes durante las lluvias y verificar periódicamente las condiciones mecánicas de sus vehículos para reducir riesgos en carretera y zonas urbanas.

Como parte de la estrategia de atención a emergencias, el municipio habilitó dos refugios temporales para brindar apoyo inmediato a la población que pudiera verse afectada por fenómenos meteorológicos. Estos espacios estarán ubicados en las instalaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y en el DIF Municipal.

Finalmente, el coordinador municipal llamó a la ciudadanía a extremar precauciones ante la posibilidad de tormentas acompañadas de actividad eléctrica, recomendando permanecer en casa cuando no sea necesario salir y priorizar en todo momento la seguridad e integridad de las familias zacatecanas.