Transparencia y Legalidad Respaldan la Renovación de la Flotilla Municipal: Miguel Varela

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, fijó su postura respecto al arrendamiento de vehículos realizado por el Ayuntamiento, al señalar que esta medida responde a una necesidad real de fortalecer la prestación de los servicios públicos ante las limitaciones financieras heredadas al inicio de la administración.

El alcalde explicó que al asumir el gobierno municipal se encontró un panorama complicado, caracterizado por la insuficiencia de vehículos para atender las necesidades operativas del Ayuntamiento. A ello se sumó la falta de apoyo estatal para la renovación de la flotilla y la imposibilidad financiera del municipio para adquirir de contado una cantidad considerable de unidades destinadas a los servicios públicos.

El Alcalde precisó que el esquema de arrendamiento fue contratado mediante licitaciones públicas nacionales, procedimientos abiertos en los que cualquier empresa interesada y que cumpliera con los requisitos establecidos podía participar. Indicó que la cantidad de oferentes responde a las condiciones del mercado y no a decisiones de la administración municipal.

Asimismo, destacó que resulta incorrecto comparar el arrendamiento de vehículos ligeros con el de unidades especializadas. Explicó que cerca del 70 por ciento de la flotilla arrendada corresponde a camiones recolectores de basura, grúas eléctricas y maquinaria pesada, cuyo valor individual oscila entre los dos y cinco millones de pesos y que son indispensables para garantizar la continuidad de los servicios públicos.

El presidente municipal señaló que la adquisición directa de este tipo de unidades implicaría para el Ayuntamiento asumir gastos permanentes adicionales como placas, seguros, mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de llantas, reparaciones mecánicas y otros costos derivados de su operación. En el esquema de arrendamiento, dichos servicios están incluidos durante todo el periodo contractual, es decir, hasta el fin de la administración, lo que permite una mejor planeación financiera y operativa.

Finalmente, Miguel Varela rechazó las versiones que sugieren opacidad en el proceso y reiteró que todas las etapas se realizaron conforme a la ley, mediante licitaciones públicas nacionales y con la aprobación por mayoría calificada del Cabildo. Subrayó que la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas continúan siendo principios fundamentales que guían el actuar de la administración municipal de Zacatecas.