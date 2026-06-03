Embajada de los Estados Unidos Reconoce el Trabajo de Aguascalientes en Materia de Seguridad

Con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y compartir las estrategias que han permitido consolidar a Aguascalientes como una de las entidades más seguras del país, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara.

Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó las acciones operativas, preventivas y de coordinación que diariamente se implementan como parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”, diseñado para fortalecer la seguridad en el territorio estatal y proteger a las familias aguascalentenses.

Martínez Romo explicó a Juan Carlos Lozano, Sergio Salazar y Jesús Negrete, representantes de la ATF, que gracias a esta estrategia que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, en estrecha coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, la entidad mantiene indicadores favorables en materia de seguridad y se posiciona como una de las más seguras de México.

Asimismo, destacó que dichas acciones han permitido reforzar la vigilancia en puntos estratégicos, prevenir la comisión de delitos, inhibir conductas antisociales y brindar una respuesta oportuna y efectiva ante situaciones de riesgo, generando resultados positivos que se traducen en mayor tranquilidad para la población.

Por su parte, Juan Carlos Lozano, agente especial de la ATF, reconoció el trabajo que se realiza en Aguascalientes en materia de seguridad y prevención del delito, además de refrendar el compromiso de la Embajada de los Estados Unidos de impulsar la colaboración con las instituciones de seguridad del estado mediante programas de capacitación, intercambio de experiencias y acciones conjuntas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades policiales.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente y estrechar los lazos de cooperación internacional para seguir promoviendo estrategias que favorezcan la seguridad, la paz social y la tranquilidad de la ciudadanía.