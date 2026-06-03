Gobierno del Estado Inicia Obras de Construcción y Rehabilitación de Vialidades en el Oriente de la Ciudad

Se Realizarán Trabajos en los Fraccionamientos Los Pericos, Norias de Paso Hondo y Palomino Dena

Inició la construcción y rehabilitación de nueve vialidades urbanas en la zona oriente de la ciudad de Aguascalientes, una acción que contribuirá a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes ahí habitan.

Estas obras forman parte de la estrategia de modernización de la infraestructura urbana que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, para contar con calles más seguras, funcionales y eficientes.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Enrique Peralta Plancarta, subrayó que el objetivo es facilitar el traslado de personas, fortalecer la conectividad entre colonias y favorecer el desarrollo económico y social de esta importante zona de la capital.

Precisó que las obras se desarrollarán en el fraccionamiento Los Pericos, donde se intervendrán las calles San Alejo, San Miguel, San Francisco, San Gabriel y San Isaac; en el fraccionamiento Norias de Paso Hondo se realizarán trabajos en las calles Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez y Orquídea; mientras que en el Palomino Dena se efectuarán labores en en la calle Francisco M. Revilla.

Peralta Plancarte detalló que los trabajos consisten en la pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, rehabilitación de las redes de alcantarillado y agua potable, así como la colocación de señalización. Dijo que las obras tendrán una duración aproximada de tres meses y en total se intervendrán más de 18 mil 770 metros cuadrados.

Con estos trabajos, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de invertir en obras que respondan a las necesidades de la población y generen beneficios directos para las familias de Aguascalientes.