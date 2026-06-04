Ante Temporada de Lluvias, se Intensifica la Limpieza y el Desazolve: Felipe Santos

Pide a la Población Atender Recomendaciones

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de reducir riesgos para la población durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Zacatecas reforzó una serie de acciones preventivas en distintos puntos de la capital, enfocadas principalmente en el mantenimiento de la infraestructura pluvial y en la atención oportuna de posibles contingencias derivadas de las precipitaciones.

El coordinador municipal de Protección Civil, Luis Felipe Santos Quintanilla, informó que el gobierno encabezado por Miguel Varela implementó una estrategia integral en coordinación con diversas áreas municipales, con la finalidad de anticiparse a situaciones que pudieran poner en riesgo a las familias zacatecanas ante los cambios climáticos que se han registrado en las últimas semanas.

Como parte de este plan preventivo, se llevan a cabo labores de limpieza y desazolve en diversos puntos de la ciudad, incluyendo bocas de tormenta, coladeras, desagües y sistemas de alcantarillado.

Estas acciones buscan garantizar un adecuado flujo del agua de lluvia y disminuir la posibilidad de inundaciones o acumulaciones importantes de agua en vialidades y zonas habitacionales.

Santos Quintanilla señaló que la prevención no depende únicamente de las autoridades, sino también de la participación de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil durante los fenómenos meteorológicos que puedan presentarse en la capital.

Entre las medidas de seguridad difundidas por la dependencia destacan evitar transitar por calles inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua o zonas con encharcamientos profundos, así como mantenerse alejados de postes, cables eléctricos y otras instalaciones que puedan representar un riesgo durante las tormentas.

Asimismo, exhortó a evitar tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica contribuye a la obstrucción de drenajes y aumenta la probabilidad de afectaciones.

El coordinador agregó que el municipio también cuenta con espacios habilitados para brindar resguardo temporal a personas que pudieran resultar afectadas por fenómenos climatológicos.

Los refugios estarán disponibles en las instalaciones de Protección Civil Municipal y del DIF Municipal, por lo que reiteró el llamado a extremar precauciones, especialmente ante lluvias acompañadas de actividad eléctrica, privilegiando en todo momento la seguridad de las familias zacatecanas.