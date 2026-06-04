Asume la CNDH Investigación por la Represión del 9 de Mayo

CDHEZ Recabó Nueve Quejas: Maricela Dimas

Por Miguel Alvarado Valle

La investigación por la represión contra productores de frijol y civiles ocurridos el pasado 9 de mayo de 2026 será atendida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que ejerciera su facultad legal para continuar con el caso, informó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles.

La presidenta estatal detalló que la determinación fue notificada mediante un acuerdo firmado por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el que se establece que el expediente será asumido directamente por el organismo federal, al tratarse de un asunto que trascendió a nivel nacional.

Dimas Reveles precisó que la CDHEZ logró recabar un total de nueve quejas de personas que denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos durante el operativo desplegado por la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), aunque no descartó que puedan integrarse más quejas en lo posterior.

Explicó que, tras los hechos, personal del organismo estatal acudió a la fiscalía y a los puntos de detención para acompañar a las personas afectadas y levantar testimonios, además de documentar lo ocurrido a través de observadores que cuentan con la facultad para la elaboración de actas oficiales.

La titular de la CDHEZ señaló que tanto la Comisión Estatal como la Comisión Nacional cuentan con un área de seguimiento para dar atención a los puntos recomendatorios y procurar su cumplimiento por parte de las autoridades. Precisó que, aunque los organismos de derechos humanos no son vinculantes, en la Comisión Estatal se ha fortalecido este trabajo de seguimiento para vigilar que las recomendaciones emitidas se atiendan por las instancias correspondientes.

Finalmente, señaló que se mantienen jornadas de capacitación dirigidas a corporaciones policiales en distintos municipios del estado, con el propósito de prevenir abusos y mejorar la actuación de los cuerpos de seguridad en manifestaciones y operativos, ante la rotación constante de elementos en las corporaciones.