Carlos Puente Recorre el Municipio de Guadalupe

Carlos Puente, Integrante del Consejo Político Estatal del Partido Verde, estuvo en Guadalupe donde se reunió con vecinos de este municipio metropolitano para escuchar sus preocupaciones y explicar los avances alcanzados con la transformación encabezada por la jefa del Ejecutivo Federal.

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum nos pidió informar y estar en contacto directo con el pueblo de Zacatecas para explicar los logros de la cuarta transformación”, añadió.

Carlos Puente asistió también a una convivencia con niñas, niños y padres de familia, en la que hablaron sobre la importancia de practicar algún deporte, así como del Mundial de Fútbol. “Hay una gran emoción por el mundial, todos estamos con el equipo tricolor y desde Zacatecas decimos Ponte la Verde”. concluyó