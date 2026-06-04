Cunde el Hostigamiento Laboral en Diversas Dependencias Estatales: Jorge Rada Luévano

En Áreas de Salud, Educación y Organismos Autónomos, Acusa

Por Miguel Alvarado Valle

El abogado Jorge Rada Luévano afirmó que en Zacatecas existe un problema delicado de hostigamiento laboral en distintas áreas de Gobierno del Estado, situación que, aseguró, se ha vuelto recurrente contra servidores públicos de diversas dependencias. Señaló que de manera frecuente atiende a funcionarios que denuncian ser víctimas de hostigamiento laboral por parte de sus superiores jerárquicos.

El abogado sostuvo que el fenómeno ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una problemática que, desde su perspectiva, presenta características sistémicas y estructurales. Consideró que esta situación podría estar relacionada con una falta de liderazgo y supervisión por parte de algunos mandos superiores, lo que ha generado inconformidad entre trabajadores de distintos niveles.

Indicó que los señalamientos de hostigamiento se han presentado en varias instituciones estatales, entre ellas áreas de salud, educación y organismos autónomos. Incluso afirmó que cada semana atienden nuevos casos de servidores públicos que buscan asesoría jurídica por presuntas afectaciones laborales derivadas de conflictos con superiores jerárquicos o grupos de trabajo.

Asimismo, manifestó preocupación por el uso de instrumentos legales que, según dijo, en ciertos casos podrían estar siendo utilizados para favorecer intereses particulares. Explicó que algunas actuaciones administrativas y medidas de protección han generado cuestionamientos entre los trabajadores involucrados, al considerar que no siempre cumplen con el propósito para el que fueron creadas.

Ante este panorama, llamó a quienes consideren estar siendo víctimas de hostigamiento laboral a denunciar los hechos y recurrir a las instancias correspondientes. Como uno de los casos que actualmente representa, mencionó el de una servidora pública del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), quien, según expuso, recibió una renuncia que calificó como obligada mientras mantenía procedimientos abiertos ante autoridades competentes.

Explicó que, además de las acciones previamente emprendidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, ahora promoverán una demanda por despido injustificado al considerar que existen elementos que apuntan a un presunto caso de hostigamiento laboral.