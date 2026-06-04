El Fotógrafo Carlos Segura Pérez Experimenta con la Técnica “Gum-Oil”

Presentará Impresiones de Personas de Zacatecas

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Segura Pérez, fotógrafo de Zacatecas, indicó que en este momento trabaja un proceso denominado gum-oil o gomóleo, con el cual ha desarrollado decenas de impresiones sobre algunos personajes del estado de Zacatecas. Segura Pérez explicó que el gomóleo es una técnica antigua, realizada a partir de goma arábiga y cromato de amonio para cuya impresión se utiliza pintura al óleo.

El fotógrafo destacó que los resultados del proceso son interesantes, porque “al terminarse, la obra parece un dibujo a lápiz como si se tratara de una pintura al óleo”.

De la misma manera, señaló que ese procedimiento no tiene nada que ver con el repintado de fotografías que, antes del advenimiento de la tecnología digital, solía utilizarse para el retocado de fotos que luego iban a publicarse en revistas y diarios. Por el contrario, resaltó que se trata de la variante de una técnica relativamente nueva dentro del diseño gráfico para el caso de los procesos de goma micromatada.

“El proceso surgió hace poco, cuando mucho en el año de 1990 y fue creado por un gringo llamado Karl Koenig y que perfeccionó después otra fotógrafa rusa, Elena Shumilova, cuya producción se basa en su totalidad en esa técnica en gran formato y que luego se popularizó comercialmente”.

Se trata en esencia, dijo, de un óleo pero que en este caso es fotográfico, cuyas muestras no planeamos exponer por el momento, aclaró.

Fue el pasado año 2020, o de la pandemia, cuando Segura Pérez llevó a cabo todo un ensayo práctico sobre dicha técnica a partir del desarrollo de óleos y tintas chinas, estos últimos en su calidad de pigmentos derivados de carbón vegetal que no se pueden decolorar, “como parte de mis aportaciones”.

Al explicar el procedimiento, el artista de la lente refirió que primero se prepara papel de algodón grueso (papel de acuarela), que se cubre con una mezcla de goma arábiga y un agente fotosensible (el dicromato de amonio).

Posterior a ello se coloca un negativo (en película o negativo digital) sobre el papel y se expone a luz ultravioleta, luego de lo cual, la luz endurece las áreas donde pasan las sombras del negativo.

Además, al sumergir el papel en agua, el material no expuesto se disuelve y se lava, revelando la imagen.

Para concluir, indicó que, una vez seco, se aplica una fina capa de pintura al óleo sobre la imagen latente y se frota suavemente para que la pintura se adhiera a las zonas endurecidas por la luz.