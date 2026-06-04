“Huellas” Celebra 30 años de Trayectoria Artística de Raquel Miranda y Fortalece el Intercambio Cultural entre Zacatecas y Querétaro

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Cultura, inauguró la exposición “Huellas”, una magna muestra retrospectiva que reconoce los 30 años de trayectoria de la destacada pintora y muralista queretana Raquel Miranda Brito, reafirmando el compromiso de la administración municipal con el fortalecimiento de la vida cultural y el intercambio artístico entre ciudades.

La exposición, instalada en la Sala de Exposiciones II de la Casa Municipal de Cultura, reúne una selección de obras que permiten recorrer la evolución creativa de la artista a lo largo de tres décadas de trabajo, consolidándose como una oportunidad para que la ciudadanía conozca una propuesta artística que ha obtenido reconocimiento nacional e internacional.

Durante la ceremonia inaugural, la síndica municipal, Wendy Valdez Organista, dio la bienvenida a la artista y destacó la importancia de generar vínculos culturales entre municipios y estados. En representación del alcalde Miguel Varela, quien envió un saludo a los asistentes, señaló que la presente administración mantiene firme su interés por impulsar la cultura como uno de los ejes que permiten que la capital continúe brillando y fortaleciendo su identidad.

Asimismo, subrayó la intención de refrendar los lazos de hermanamiento con Querétaro, promoviendo espacios de colaboración que permitan la participación y el intercambio de artistas en distintos proyectos culturales.

Por su parte, la directora general de Cultura, María del Mar de Ávila Ibargüengoytia, expresó que recibir una exposición de esta magnitud representa un honor para Zacatecas, al tratarse de una artista cuya perseverancia y sensibilidad constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones. Destacó además que el arte tiene la capacidad de ofrecer reflexión y acompañamiento ante los retos que enfrentan las personas y las comunidades.

Visiblemente emocionada, Raquel Miranda Brito agradeció la hospitalidad del municipio y manifestó que el propósito de su obra es dejar una huella en quienes la observan. Compartió que su trayectoria ha estado marcada por desafíos, pero también por la convicción de que los sueños pueden alcanzarse mediante la constancia y el esfuerzo.

“Huellas” también incorpora la participación de artistas queretanos invitados, enriqueciendo una propuesta que invita a la reflexión, la sensibilidad y el encuentro a través del arte, consolidando a Zacatecas como un referente cultural abierto al diálogo y la creación artística.