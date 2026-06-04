Productores Podrán Afiliarse a la Cámara de Joyería de Jalisco

Accederán a Beneficios y Capacitación

Por Miguel Alvarado Valle

Con el propósito de fortalecer la industria joyera y platera de Zacatecas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Cámara de Joyería de Jalisco, mediante el cual se busca brindar nuevas herramientas de capacitación, representación y vinculación comercial a las y los productores del sector.

El convenio contempla la afiliación de productores zacatecanos a la Cámara de Joyería de Jalisco, lo que les permitirá acceder a beneficios como asesorías jurídicas, laborales, mercantiles y aduanales, así como programas de capacitación especializada en áreas como diseño, moda, seguridad industrial y procesos de comercialización.

Durante el acto protocolario, la presidenta de la cámara, María de Lourdes Cázares Ruiz, destacó la relevancia de Zacatecas para la industria nacional joyera, ya que el estado ocupa el primer lugar nacional en la producción de minerales estratégicos como plata, oro, plomo y zinc. Uno de los principales alcances del convenio será la incorporación de productores zacatecanos a espacios de promoción y comercialización de alcance nacional e internacional.

A través de la afiliación, los participantes podrán acceder a exposiciones especializadas como Expo Joya, además de otros encuentros comerciales que facilitan el contacto con compradores y distribuidores de distintos mercados. El subsecretario de Desarrollo Artesanal, César Sánchez Barajas, explicó que la vigencia inicial del convenio será de un año y que forma parte de una estrategia más amplia para impulsar la formalización del sector artesanal.

Señaló que actualmente se trabaja en la actualización del padrón de artesanos y en procesos de credencialización que permitan ampliar el acceso a programas de apoyo y capacitación. La colaboración incluye acciones en materia de análisis y certificación de metales, capacitación sobre normatividad del sector, mecanismos de seguridad para el traslado de mercancías y programas de exportación y comercialización internacional de la joyería.

Con ello, las autoridades buscan generar mejores condiciones para el crecimiento de la industria joyera y platera, así como ampliar las posibilidades de desarrollo económico para las familias que dependen de esta actividad.