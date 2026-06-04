Sección 34 Toma la Delegación del ISSSTE

Exigen Mejora Estructural del Servicio Médico

Por Nallely de León Montellano

Integrantes de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron este miércoles las instalaciones de la delegación estatal del ISSSTE como parte de la jornada nacional de protesta del magisterio, al denunciar deficiencias persistentes en los servicios de salud que reciben miles de derechohabientes en Zacatecas.

Durante una rueda de prensa realizada en el exterior del inmueble, Sandra Cecilia Ambriz Becerra informó que la movilización responde tanto a la exigencia nacional de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 como a problemáticas locales relacionadas con la atención médica en hospitales y clínicas del instituto.

Explicó que, pese a mantener comunicación constante con áreas médicas, administrativas, jurídicas y de prestaciones del ISSSTE, los problemas continúan sin resolverse de fondo.

“Ha habido diálogo, pero no vemos que exista un impacto real en la mejora del servicio médico”, señaló.

La dirigente detalló que una de las principales demandas es la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios federales que cuenten con capacidad de decisión, además de la participación de autoridades educativas estatales y representantes sindicales. En ese sentido, pidió la intervención de la nueva titular de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas, Diana Saucedo Nava, para facilitar la construcción de dicha mesa de negociación.

“Necesitamos que venga una persona de nivel nacional con facultades para tomar acuerdos serios y que puedan cumplirse”, expresó. Entre las problemáticas planteadas se encuentra la situación de alrededor de 30 docentes que, debido a enfermedades crónico- degenerativas, discapacidades u otros padecimientos, han solicitado cambios de actividad laboral sin obtener respuesta favorable.

Según explicó, la Secretaría de Educación ha rechazado estas solicitudes bajo el argumento de cumplir con la normatividad vigente, aunque el sindicato considera que deben existir mecanismos que permitan proteger la salud y permanencia laboral de los trabajadores. Ambriz Becerra advirtió que muchos de estos maestros se encuentran bajo el esquema de cuentas individuales, por lo que una jubilación anticipada representaría ingresos insuficientes para afrontar sus tratamientos médicos.

En materia de servicios de salud, la representante sindical denunció que persisten problemas como el desabasto de medicamentos, incluidos algunos de cuadro básico, medicamentos controlados y tratamientos oncológicos. A ello se suman, dijo, deficiencias en la atención a los derechohabientes, falta de especialistas y tiempos prolongados de espera para consultas y procedimientos médicos.

Como ejemplo, señaló que algunos pacientes deben esperar entre seis y ocho meses para una primera cita con especialistas en traumatología, mientras que determinadas cirugías pueden tardar hasta un año en programarse. También acusó prácticas que calificó como antiéticas por parte de algunos especialistas que laboran en el instituto, al asegurar que ofrecen atención limitada dentro del ISSSTE mientras promueven consultas privadas.

Respecto a la situación de las unidades médicas en el estado, indicó que la mayor cantidad de inconformidades se concentra en el hospital del ISSSTE en Fresnillo. Aunque reconoció que se han realizado reuniones previas con autoridades médicas y que incluso docentes de la Sección 34 participan en la figura denominada “Aval Ciudadano” para dar seguimiento a las quejas, sostuvo que los problemas persisten.

Entre ellos mencionó la suspensión de cirugías por falta de insumos básicos, como gasas y material quirúrgico. La dirigente sindical reconoció disposición al diálogo por parte de los subdelegados estatales del instituto y señaló que algunas gestiones particulares han sido atendidas; sin embargo, insistió en que la exigencia actual es una mejora estructural del servicio médico.

“No estamos pidiendo soluciones caso por caso. Queremos que mejore el servicio para todos los derechohabientes”, afirmó. De acuerdo con la Sección 34, las deficiencias en la atención médica afectan no sólo al magisterio, sino a más de 200 mil derechohabientes del ISSSTE en Zacatecas. Los docentes advirtieron que la toma de la delegación será por tiempo indefinido mientras no exista una respuesta formal a sus demandas.