Sheinbaum Cumplió con su Deber al Advertir los Riesgos del Injerencismo de EU: Medina

“No Podíamos Esperar Otra Cosa, Estaba Moralmente Obligada”

Por Gabriel Rodríguez

José Luis Medina Lizalde “El Oso”, señaló que estaba completamente de acuerdo en las declaraciones que el pasado domingo realizó la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del injerencismo norteamericano, postura que apoya y a la cual dijo adherirse.

Medina Lizalde indicó que no solamente le congratulaba, sino que además mostró su agrado ante “la reacción de la presidenta, que fue la moralmente obligada de esperar de su parte, sobre todo cuando son evidentes las políticas exteriores, planteadas para intervenir en los asuntos internos de nuestro país por parte de esa extrema derecha estadounidense”.

“La presidenta Sheinbaum Pardo ha estado, en ese sentido, a la altura de los estadistas que así han reaccionado en épocas anteriores dentro de la historia de México y es claro que, de su parte, no podíamos esperar otra cosa”.

Además de defender la posición de la señora presidenta, dijo que “ella estaba además, moralmente obligada a reaccionar de esa manera desde la presidencia de la República, por lo que de esa manera cumplió con su deber y de esa manera le hizo saber a todos los mexicanos cuáles son los riesgos por los que el país atraviesa en estos momentos, reconocidos incluso por algunos gringos que así lo admiten”.

En ese sentido, destacó que la presidenta hizo lo correcto aun cuando “ella misma se corrigió un día después, al señalar que no creía que ese tipo de amenazas estuvieran a cargo de Donald Trump”.

En ese aspecto, indicó el morenista, caben dos lecturas posibles, una que “haya sido un gesto propio de la diplomacia o bien que corresponda a la verdad, porque en este momento el equipo de Estados Unidos está dividido en dos posturas: una se relaciona con los partidarios abiertos de la intromisión y otros que creen en otro tipo de métodos para relacionarse con el exterior”, aclaró.

Lo anterior, explicó luego, es que el Congreso norteamericano se “encuentra dividido respecto de Cuba, Nicaragua, México y la guerra con Irán, por lo que cabe señalar que en este momento no existe una sola visión dentro de la cúpula de Estados Unidos”.

Adujo que, como parte de quienes están en contra del injerencismo, se ubica una buena parte del pueblo estadounidense, “lo que significa que la élite misma está partida, aun cuando es posible que el presidente Donald Trump oscile entre esas dos posturas, bastante encontradas”.

Fase de Profundos Cambios

Lo anterior, dijo, ocurre “en medio de una etapa en la que están cambiando muchas cosas en el mundo entero a partir de la emergencia de un nuevo orden mundial, que está surgiendo en estas semanas”.

Por ello, saldrán mejor librados los países que tengan claro lo anterior en medio de los defensores de la soberanía, que cuentan con actores de relevancia internacional para el caso del papa León XIV, quien coincide con las naciones que defienden su soberanía como parte de la lucha mundial que se está dando entre soberanistas y globalistas.

“Nosotros tampoco queremos que los actos de defender nuestra soberanía se transformen en autarquía o aislamiento, pero tampoco abogaremos por la presencia de una globalidad que implique la desaparición de los intereses nacionales de cada país, pugna dentro de la cual México, con Claudia Sheinbaum, asume la postura de un país que fue la primera víctima del imperialismo al perder más de la mitad de su territorio nacional a mediados del siglo XIX, cuando entendimos que ya no podíamos darnos el derecho a bajar la guardia frente a EU”.

Y ahora, la presidenta nos ha demostrado que, después de esa traumática experiencia, no podemos minimizar el riesgo frente a un imperio que es mil veces más poderoso que en el siglo XIX.

Tampoco Vamos a Defender Delincuentes

A pregunta sobre la negativa del gobierno federal mexicano a entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de Estados de estar involucrado en delitos de narcotráfico que han afectado a la sociedad norteamericana, “El Oso” dijo que, “por el contrario, debe procederse en contra de todo delincuente, pues un delincuente que esté en el gobierno o esté en Morena, es enemigo de la soberanía nacional”.

Lamentó que sea, en todo caso, el tribunal de medios en Estados Unidos y México quien tenga una lista de sentenciados a partir de dichos y a partir de que no hay ninguna investigación. Añadió que se trata, en todo caso, de estudiar las lecciones morales del pasado, como cuando los conservadores de Miguel Negrete combatieron a los franceses, encabezados por Miguel Miramón, o quienes desde la derecha en 1914 combatieron cuando los gringos entraron por Veracruz, o cuando los mismos conservadores impidieron el ingreso de los agresores o para el caso del cierre de filas en el momento en que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo.

Por último, manifestó sus dudas al decir que “no considero que toda la gente de derecha sea entreguista, porque no es cierto, pues hay conservadurismo patriota, porque no es lo mismo la derecha española que la que aquí en México encarna ‘Alito’ Moreno, a la derecha francesa o italiana cuando en lo que todos debemos coincidir es en el amor a la patria”.