Aguascalientes, en el Top 10 en Atracción de Inversiones en México

Aguascalientes se ubica dentro de las 10 entidades con más anuncios de inversión a nivel nacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, lo que fortalece su posición como uno de los destinos más atractivos para hacer negocios en el país.

Con base en los últimos datos, con corte al 20 de abril de 2026, la entidad registra anuncios de inversión por 902 millones de dólares. Estos proyectos contemplan la creación de aproximadamente 1,800 empleos que contribuirán al crecimiento económico del estado y a mejorar la calidad de vida de las familias aguascalentenses.

Estos resultados reflejan la confianza que inversionistas nacionales e internacionales mantienen en Aguascalientes, gracias a factores como la seguridad, la estabilidad laboral, la infraestructura de calidad, el talento humano y su capacitación y las condiciones favorables para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

La presencia de Aguascalientes entre las entidades líderes en captación de inversiones confirma el dinamismo de su economía y el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial para impulsar un entorno competitivo que favorezca la innovación, la productividad y la generación de mejores oportunidades para todas y todos.

Con estos resultados, Aguascalientes reafirma su liderazgo como un estado competitivo, confiable y preparado para recibir nuevas inversiones que contribuyan a generar empleos de calidad, fortalecer las cadenas de valor y consolidar sectores estratégicos.