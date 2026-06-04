Arranca Obra Vial Clave al Poniente de la Ciudad; Conectará Canteras de San José y Boulevard San Marcos

Con una Inversión de 26.6 Millones de Pesos, Beneficiará a Miles de Familias que Diariamente Transitan por Esta Importante Vialidad

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Vigía del Río, en el tramo comprendido entre la calle Huejúcar y la avenida Capital, y que conectará Canteras de San José con el Boulevard San Marcos, una intervención que transformará la movilidad para las familias que habitan y circulan por el poniente.

“Esta obra va a venir a ayudarles mucho. Se escuchó a los vecinos y vamos a hacer esto para que ustedes estén bien; además, seguiremos realizando obras como escuelas y otras acciones en beneficio de ustedes y sus familias. Sabemos que esta es una obra muy importante para las familias de toda esta zona. Muchas personas transitan diariamente por esta avenida para llevar a sus hijos a la escuela, ir a trabajar, realizar sus actividades o regresar a casa; por eso, estamos invirtiendo en una vialidad segura, moderna y duradera. Nuestro compromiso es construir mejores vialidades y generar entornos más seguros y funcionales para todas y todos los aguascalentenses. Queremos que las familias vivan mejor, que tengan calles dignas, servicios de calidad y espacios que les den tranquilidad todos los días”, expresó Tere Jiménez.

El secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, informó que esta es una de las vialidades más solicitadas por los habitantes del sector y precisó que los trabajos concluirán en el mes de agosto. Detalló que la intervención abarcará 4 mil 560 metros cuadrados.

Con una inversión de 26.6 millones de pesos, el proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la modernización del sistema de drenaje sanitario. Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización vial, construcción de ciclovía, rehabilitación de banquetas y guarniciones, lo que permitirá contar con espacios más accesibles, ordenados y seguros para peatones, ciclistas y automovilistas.

A nombre de los vecinos beneficiados, Miguel Raygoza Mejía agradeció el inicio de la obra y reconoció el impacto positivo que tendrá en la vida diaria de quienes transitan por la zona.

“Quiero agradecer a la gobernadora por el inicio de esta obra, ya que trabajos como este nos ayudan bastante en el día a día, sobre todo en las horas pico; por eso, agradezco a las autoridades por atender esta necesidad”, señaló.

Las acciones que se llevarán a cabo en la avenida Vigía del Río beneficiarán de manera directa a las familias de Canteras de San José y colonias aledañas, fortaleciendo la conectividad de este importante sector de la capital, mejorando la imagen urbana y brindando una infraestructura más eficiente para quienes diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, escuelas, comercios y distintos puntos de la ciudad.

En el evento, también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Roy Cervantes, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Nancy Gutiérrez, diputada local; Quique Galo, secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno Municipal, y César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).