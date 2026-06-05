“Al Menos 90% de Zacatecanos Tienen Problemas Dentales, Desde Leves Hasta muy Complejos”

Marco Tulio Bernal Llama a Atenderse Antes de que Problemas se Agraven

Por Gabriel Rodríguez

Marco Tulio Bernal Elías, titular de la Unidad Académica de Odontología de la UAZ, expresó que al menos 90 por ciento de la población de Zacatecas tiene al menos uno o varios problemas dentales, que van desde leves hasta severos.

El doctor Bernal Elías dijo que “ese conflicto aun cuando no es privativo de Zacatecas, sino que se da en todo el orden mundial, con altos niveles de caries y periodoncias, mantiene a la población bajo diversos tipos de estrés en piezas dentales”.

Explicó que una enfermedad común entre los zacatecanos es la relacionada con la fluorosis a causa del consumo constante de aguas y alimentos con altos contenidos de flúor, debido a que en el estado hay muchas aguas que conllevan altas concentraciones de ese metal.

Refirió además que “es muy común observar la destrucción parcial cuando no la pérdida de piezas dentarias a causa de la enfermedad de los tejidos de sostén, para los casos de encías, huesos y ligamentos cuando las personas han decidido no atenderse por años enteros”.

Añadió que dentro y fuera de Zacatecas se nota “mucha mala información respecto de los cuidados de la higiene bucal porque las personas no se atienden de manera efectiva, hecho que entraña riesgos antes y después de la aparición de las enfermedades dentro de la boca”.

El titular de Odontología explicó que pueden ser muchas las enfermedades al interior de la boca humana, algunas de las cuales suelen ser la gingivitis o enfermedad periodontal, caries y hasta cáncer de boca.

“Si una persona no atiende su salud dental, podría llegar a comprometer muchos otros órganos, factores que son propiciados por todo tipo de malos hábitos como en los excesos de consumo de alcohol, café, tabaco, los vapeadores y otros que lesionan la salud de los tejidos bucales.

“Hemos encontrado que las personas no saben masticar reiteradas veces los alimentos, por lo que éstos llegan casi completos al estómago y muchas de los dientes en mal estado pueden incluso desencadenar problemas a nivel cervical o muchas veces los mismos dientes comienzan a desviarse y a generar todo tipo de malestares físicos”.

El especialista indicó que, encima de ello, los zacatecanos han desviado su atención por nuevos tipos de alimentación, pues lo que consumen ya no son alimentos secos, duros y fibrosos, que han sido sustituidos por alimentos refinados con altos contenidos de azúcar que contienen estructuras moleculares muy grandes y complejas de romper, las que, por otro lado, lesionan boca, esófago, estómago e intestinos.

“Si a eso sumamos que en la actualidad hay muchos productos-chatarra asociados a la acidez, debemos admitir que ésta está dañando el esmalte de todas las piezas”.

Por último, dijo que la prevención siempre será menos costosa para usuarios y sistemas de salud “por lo que cuando hay una enfermedad establecida, los costos se van a incrementar con cualquier dentista, cuando lo correcto es dar atención primaria”.

En la Unidad Académica de Odontología hay 15 clínicas en todo el estado donde se atienden desde niños hasta adultos mayores y en donde “podemos abordar cualquier patología bucal a precios muy accesibles, estéticos y de alta calidad, con materiales de alta duración”.